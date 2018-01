MINI Takes the States 2018 la aventura terminará en Colorado

[caption id="attachment_91235" align="alignnone" width="820"] MINI Takes the States 2018[/caption] MINI Takes the States 2018, la reunión anual de los verdaderos amantes de los legendarios autos británicos terminará este verano con un fin de semana de celebraciones en Colorado, tras un…

MINI Takes the States 2018, la reunión anual de los verdaderos amantes de los legendarios autos británicos terminará este verano con un fin de semana de celebraciones en Colorado, tras un recorrido que arrancará desde dos puntos opuestos en el mapa de Estados Unidos.

La cita para los puntos de partida serán Orlando, Florida y Portland, Oregon, será el 14 de julio y las dos caravanas se reunirán en el Keystone Resort de Keystone, Colorado, – unas 75 millas al oeste del centro de Denver -, donde todos los participantes disfrutarán de una serie de actividades para celebrar la reunión anual organizada por MINI USA.

Esta será la séptima edición del rally MINI que debutó el 2006, y le ofrecerá a los conductores de MINI la oportunidad de disfrutar de diferentes paisajes a lo largo y ancho de Estados Unidos, siempre gozando de la experiencia de manejo típica de un MINI.

La diferencia com respecto a un viaje ordinario, que realizaría un “conductor normal”, MINI Takes the States 2018 tomará rutas fuera de lo común para disfrutar al máximo el recorrido y visitar los lugares más interesantes.

MINI Takes the States 2018, una aventura única

La ruta de MINI Takes the States 2018 que arranca en Orlando, tendrá escalas en ciudades de la costa del Golfo de México, Tallahassee, Florida y New Orleans, Louisiana, antes de tomar rumbo Norte hacia Little Rock, Arkansas; de vuelta al Sur hacia Dallas, Texas.

Desde ahí la caravana MINI se dirigirá hacia Oklahoma City, Oklahoma; Dodge City, Kansas, antes de llegar al Keystone Resort, en Colorado.

La ruta que partirá desde Portland, tendrá escalas en Ashland, Oregon, justo al sur de Medford, desde donde se dirigirá hacia el Sur pasando por Sacramento y Los Angeles, California, antes de pasar por Flagstaff, Arizona y Santa Fe, New Mexico

El grupo tomará rumbo Norte hacia Durango, Colorado, antes de llegar a la meta en el Keystone Resort.

La última edición, el MINI Takes the States, tuvo más de 4,000 participantes y un recorrido de 4,379 millas durante 14 millas, tras arrancar en el Atlanta Motor Speedway el 9 de julio y terminar en The Thermal Club in Palm Springs, California, y recolectar donaciones para #DefyHunger una obra de caridad de Feeding America, suficientes para ofrecer más de un millón de comidas para personas necesitadas.

La obra de caridad para MINI Takes the States 2018 será anunciada más cerca de la fecha de partida.

Para inscribirse y mantenerse al tanto de todas las noticias relacionadas con la edición de este año, visita la página oficial MINI Takes the State 2018.