Caricatura de hace 100 años predijo adicción al smartphone

Una imagen que publicó en 1906 la publicación británica de sátira política Punch, revelaba la adicción de la sociedad a la tecnología, lo que hoy en día serían los smartphones.

Retomada por el blog The Public Domain Review, que se especializa en recopilar obras cuyos derechos de autor han caducado, por lo que han pasado al dominio público, muestra a dos personas que están más atentas a máquinas telegráficas portátiles que a lo que ocurre a su alrededor.

Wow. From 1906. This Punch cartoon reprinted in yesterday’s @globeandmail is weirdly prophetic. https://t.co/mcANrMLqdV pic.twitter.com/aaFEUz8La7

— DennisVanStaalduinen (@DenVan) 7 de enero de 2018