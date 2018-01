Pronto en el mercado podría haber marihuana en polvo

El departamento de salud del estado de Nueva York dio luz verde a productos innovadores

La marihuana ha sido distribuida en muchas presentaciones, se vende la semilla, la hoja, la planta molida, dulces de marihuana, brownies de marihuana y un sin fin más. Pero, ¿te has imaginado la marihuana en polvo? Un producto que adquieras para mezclarlo quizá con agua u otras bebidas como si fuera un savorizante.

Ya no será un sueño. Según relata el New York Daily News, Etain Inc. es la primera empresa productora de marihuana en recibir la aprobación del Departamento de Salud del estado de Nueva York para elaborar productos innovadores que contengan marihuana. Uno de sus más recientes presentaciones es la flor de marihuana molida para el uso en vaporizadores. Funciona como si usaras un cigarrillo electrónico, en vez de nicotina contiene la marihuana que se consume en forma de vapor.

Así funciona:

La compañía aún espera aprobación para avanzar en la elaboración de la sustancia en polvo. Los productos ya mostrados en el mercado han sido exitosos y parecen estar funcionando adecuadamente para los pacientes a quienes se les ha sugerido su consumo medicinal. Según afirmó Etain a la publicación nombrada, su meta de producción de la nueva presentación sería al rededor de marzo del año en curso.