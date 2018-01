Alejandra y Victoria, las hijas de Laura Bozzo que son agua y aceite

CRYSTAL TOP AND THONG BOTTOM!!! 😍😍 BRASIER DE BRILLOS Y ALA DELTA!!! 👙👙 👯👯💎 With hot rubia!! 😍 @missale_xo #AlejandraDeLaFuente #playmate✨💎 🌺 Visit Our FAN PAGE 👍 http://facebook.com/HOTfeelit #HOTFEELIT #swimwear #bikiniboutique #blingbikini #favbikini #luxurybikini #luxury #sequinbikinis #hotbikini #crystalbikini#custombikini #rhinestonebikini #blingsuit #hotbikini #barbiebikini #pinkbikini #fluorbikini #neonbikini

A post shared by Alejandra Alarcón® Bikinis (@alealarconshop) on Nov 27, 2014 at 6:13pm PST