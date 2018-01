Liga MX, Fecha 3: Cruz Azul vs. León, horario y canales de TV

La Máquna busca se segundo triunfo consecutivo, tras la remontada ante Chivas

Elías Hernández reconoció que Cruz Azul será un rival complicado para el León, aunque confía en que su equipo sacará un buen resultado.

“Es un buen equipo, tiene jugadores importantes, muy completo, que se ha reforzado bien, pero nos sentimos bien, motivados, con mucha confianza, no será fácil pero estamos listos”, explicó el volante este viernes en el aeropuerto capitalino.

Para Hernández no será cualquier compromiso, ya que también le servirá para mostrarse rumbo a la primera convocatoria del año en el Tri, que se dará a conocer la próxima semana para el amistoso ante Bosnia-Herzegovina, del 31 de enero.

“Claro que va a ser importante, y es un gran partido para nosotros, por las convocatorias que se vienen, aquí todo suma pero lo importante es pensar en este partido”, apuntó.

“Estoy tranquilo, los números hablan “, creo que he hecho mi trabajo de la mejor manera, y he dado de qué hablar me quedo tranquilo con lo que he hecho hasta el día de hoy”.

Además, el “Patrullero” consideró que su nuevo compañero Landon Donovan tendrá una tarea difícil para volver a las canchas.

“No va a ser fácil pero sabemos que es un tipo profesional, él sabrá trabajar de la mejor manera para ponerse a punto para la exigencia que tiene pero no va a ser una tarea fácil”, agregó.

NO TE LO PIERDAS

Partido: Cruz Azul vs. León

Estadio: Azul

Fecha: sábado 20 de enero

Hora: 6 pm Este / 5 pm Centro / 3 pm Pacífico

Canales de transmisión

México: Televisa Deportes En Vivo, TDN

USA: Univision Deportes USA, fuboTV, UniMás