Cadillac ganó las 24 Horas de Daytona con un dominante 1-2

Cadillac ganó las 24 Horas de Daytona Cadillac ganó las 24 Horas de Daytona con un nuevo récord de distancia del equipo Mustang Sampling Cadillac Dpi-V.R. No. 5, integrado por los pilotos Joao Barbosa, Filipe Albuquerque y…

Cadillac ganó las 24 Horas de Daytona con un nuevo récord de distancia del equipo Mustang Sampling Cadillac Dpi-V.R. No. 5, integrado por los pilotos Joao Barbosa, Filipe Albuquerque y Christian Fittipaldi.

Albuquerque estuvo al volante durante el tramo final de las 24 horas para llevarse la victoria general de la primera carrera de la temporada IMSA WeatherTech Sportscar Championship en la categoría Prototype, con 80 segundos de ventaja sobre el Mustang Sampling Cadillac Dpi No. 31 Mike Conway, Eric Curran, Felipe Nasr y Stuart Middleton.

Además de la victoria, el equipo Mustang Sampling Cadillac Dpi-V.R. No. 5 estableció un nuevo récord de distancia para una carrera de 24 horas, al completar 808 vueltas al circuito mixto de Daytona para un total de 2,876.48 millas.

Fue la segunda victoria de la Rolex 24 para el equipo Action Express, que había ganado también en 2010.

En la categoría GT Le Mans (GTLM), la organización de Chip Ganassi Racing dominó con el Ford GT No. 67 con Ryan Briscoe, Richard Westbrook y Scott Dixon, seguidos por el otro Ford GT No. 66 con Dirk Mueller, Joey Hand y Sebastien Bourdais. El Corvette Racing Chevrolet Corvette C7.R No. 3 con Mike Rockenfeller, Antonio García y Jan Magnussen fueron terceros, a dos vueltas detrás del auto ganador.

En la categoría GT Daytona (GTD), el Lamborghini Huracan GT3 No. 11 de Mirko Bortolotti, Rolf Ineichen, Frank Perera y Rik Breukers ganaron, seguidos por el Acura NSX GT3 No. 86 de Michael Shank Racing con Alvaro Parente, AJ Allmendinger, Trent Hindman y Katherine Legge, a 16 segundos.

El Acura No. 7 del equipo Team Penske Prototype con las estrellas Ricky Taylor, Helio Castroneves y Graham Rahal, terminó 9no., seguidos por sus compañeros Juan Pablo Montoya, Simon Pagenaud y Dane Cameron en el No. 6 de Acura Team Penske.

Para el equipo Chip Ganassi la victoria en la categoría GT Le Mans fue la número 200 como organización, que ha alcanzado los mayores éxitos en las series: NASCAR, IMSA, IndyCar y FIA World Endurance Championship (WEC).