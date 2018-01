Itatí Cantoral a punto de morir sobre el escenario

La actriz ha tenido varios accidentes trabajando

Itatí Cantoral recordó que estuvo a punto de morir mientras hacía la obra “Mame” en el 2014 en México. Este hecho no lo había podido decir por respeto a la producción en la que trabajaba.

“La mayor locura es que aquí, en este escenario del [teatro] Hidalgo, me colgaba en ‘Mame’ para hacer la danza aérea y me daba una vuelta de cabeza y se cayó la vara y quedé al ras del piso, casi me mato; esto no lo pude decir en su momento, pero ya pasó el tiempo y lo puedo decir”, dijo la actriz a Diario Basta.

A post shared by Itatí cantoral (@itatic_oficial) on Jan 23, 2018 at 7:44pm PST

Tras el accidente Cantoral fue de inmediato auxiliada por personal del teatro y cuidó todos los detalles para que no volviera a suceder. La también cantante no quiso ahondar más en detalles; sin embargo, esa no fue la única vez que pasó por una situación de riesgo.

“Me tocaba bailar en la obra ‘Aventurera’ y yo le decía a Carmen Salinas que tenía rota la muñeca y me la sobaban y no me creían y tuve que hacer todo el número con la fractura; terminando me llevaron al hospital”, recordó Itatí, quien fue madrina de las 600 representaciones de “La jaula de las locas “y adelantó que prepara una obra-homenaje a su padre.