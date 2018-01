Indocumentado exige su salario y a los pocos días “La Migra” lo detiene

VIDEO: La esposa cuenta cómo ocurrieron los hechos

Elvin Alexander Coreas, un indocumentado de El Salvador, le exigió a un sujeto que lo contrató el pago de $950 dólares, pero además de negarse, robarle la mitad de su herramienta, el hombre fue acusado de reportar a su empleado con “La Migra”, que lo detuvo la mañana del 24 de enero antes de abordar su camioneta.

El caso se volvió viral en Facebook, luego de que el padre Jose Sigfredo Landaverde hiciera un Facebook Live con la esposa del inmigrante en Chicago, Illinois.

“Mi esposo me llamó para decirme que lo tenía migración… yo pensé que no, pensé que era una broma, que él estaba jugando con eso”, expresó Patricia Sánchez. “Luego una persona de migración lo confirmó, que lo tenían detenido porque no tenía los documentos para estar en EEUU”.

La mujer contó que tiene un hijo con problemas psicológicos y ella recibió la llamada cuando estaba con un psiquiátra.

“Queremos que nos apoyen, no quiero que me dejen sola… necesito sacar a mi esposo… al perjudicarlo a él, me perjudican a mí”, expresó. “Él es mi sustento… es lo único que tengo para mí y para mi hijo”.

La historia fue retomada por algunos blogs sobre inmigración y luego Univisión confirmó con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que Coreas estaba detenido en Kenosha, Wisconsin y está en proceso de deportación.

Según la esposa y el propio Coreas, quien fue entrevistado luego por la televisora, Jorge Vidal González contrató al salvadoreño para un trabajo, pero no le pagó y le robó la mitad de las herramientas.

Coreas presentó una demanda civil el 27 de diciembre de 2017 en contra de González en un Primer Distrito Municipal de la Corte del condado de Cook por salarios no pagados, pero el expatrón comenzó a amenazarlo y luego el salvadoreño fue detenido por ICE.

“Se valen de la situación de que uno no tienen documentos… se les hace fácil quedar con las manos vacías, para liberarse de eso”, dijo Coreas a Univision al señalar a González de reportarlo con ICE, la cual afirmó que el inmigrante tiene dos cargos por delitos en Oklahoma, aunque él y la esposa niegan esos cargos y las autoridades no dieron detalles.