Voces Abiertas: Homenaje a Dolores Huerta, un análisis sobre la pelea del Canelo y el voto latino en Illinois

El fallecimiento de Dolores Huerta, la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez en Arabia Saudita y la importancia del voto latino en las elecciones de Illinois fueron los temas principales del nuevo episodio de Voces Abiertas, el programa del periódico La Raza conducido por Jesús Del Toro.

Durante la emisión, Del Toro conversó con la reportera de La Raza Ashley Quincin sobre el legado de Huerta, con el periodista deportivo Ricardo López Juarez sobre el regreso de Canelo al cuadrilátero y con José Sánchez Molina, asesor del gobernador JB Pritzker, sobre la relación de la administración estatal con las comunidades latinas y la movilización electoral.

Chicago recuerda el legado de Dolores Huerta

La primera parte del programa estuvo dedicada a Dolores Huerta, histórica dirigente sindical y defensora de los derechos civiles, quien falleció a los 96 años.

Quincin compartió los testimonios de residentes de Chicago que recordaron la influencia de Huerta en la lucha por los derechos de los trabajadores agrícolas, los inmigrantes y las mujeres.

Entre ellas, Juanita Mora recordó haber visto a Huerta en televisión durante su infancia, cuando participaba en manifestaciones junto a César Chávez. Mora destacó el papel de liderazgo que asumió en una época en que las mujeres tenían menos oportunidades de hacerse escuchar en los espacios públicos.

Recordó también la impresión que causaba en su madre verla defender los derechos de otras personas: “Qué maravilloso ver a una mujer que no tiene miedo de usar su voz para ayudar a los demás”.

Otra residente, Fernanda Aragón, dijo que conoció la trayectoria de Huerta durante sus años de secundaria y que su historia le permitió comprender cómo una mujer podía desafiar la desigualdad y contribuir al movimiento por los derechos civiles.

Por su parte, Deyci Ramírez, quien tuvo la oportunidad de conocer personalmente a Huerta durante una visita a Northern Illinois University, recordó su compromiso con la justicia social y la dignidad de los trabajadores.

Huerta, cofundadora junto a Chávez del movimiento sindical campesino que posteriormente se convirtió en el sindicato United Farm Workers, fue reconocida en 2012 con la Medalla Presidencial de la Libertad, otorgada por el entonces presidente Barack Obama.

Quincin señaló que su legado continúa siendo relevante para las comunidades latinas, especialmente ante el temor y la incertidumbre que enfrentan actualmente muchas familias inmigrantes.

Cuestionan el regreso de Canelo en Arabia Saudita

El segundo segmento estuvo dedicado a un análisis previo de la pelea de Canelo Álvarez contra Christian Mbilli, en Riad, Arabia Saudita, por el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo.

El periodista deportivo Ricardo López Juarez explicó que la organización del combate estuvo rodeada de incertidumbre debido a las tensiones regionales y los reportes de bombardeos en las inmediaciones del aeropuerto internacional de Riad, que generaron dudas sobre la posibilidad de cambiar o cancelar el evento.

López Juarez señaló que la decisión de Canelo de pelear en Arabia Saudita responde, en buena medida, a las oportunidades económicas que ofrece el país para organizar grandes eventos deportivos.

También cuestionó que el mexicano eligiera a un rival que, aunque tiene experiencia y un título de campeón mundial, no cuenta con el reconocimiento de otros grandes nombres del boxeo.

“La percepción para el aficionado es de que Canelo solo va a pelear en Arabia por el dinero”, afirmó López Juarez.

El periodista también criticó el costo de la transmisión de pago por evento en Estados Unidos, fijado en 79 dólares a través de DAZN, y el horario poco habitual para las audiencias estadounidenses y mexicanas.

A pesar de sus cuestionamientos sobre la organización y el rival, López Juarez consideró que Canelo llegaba en buenas condiciones físicas y profesionales después de someterse a una cirugía tras su derrota ante Terence Crawford en septiembre del año anterior.

“Canelo es muy profesional”, dijo López Juarez, quien anticipó que el boxeador mexicano probablemente ofrecería una buena actuación, aunque consideró que una victoria tendría poco mérito ante un rival poco conocido por el público general. Al día siguiente de esta conversación, Canelo ganó esa pelea por decisión unánime.

Campaña de Pritzker busca movilizar el voto latino

El último segmento abordó la importancia de la participación electoral latina en Illinois, donde el gobernador JB Pritzker busca la reelección para un tercer mandato.

En entrevista con Del Toro, José Sánchez Molina, asesor de Pritzker encargado de la relación con las comunidades latinas, destacó las diferencias entre las poblaciones latinas de Chicago, los suburbios y las zonas rurales del estado.

Sánchez Molina señaló que la administración de Pritzker ha impulsado medidas que, según dijo, benefician especialmente a las familias trabajadoras, entre ellas la eliminación del impuesto estatal sobre los alimentos y el aumento del salario mínimo.

También destacó la postura del gobernador frente a las operaciones federales de inmigración y aseguró que Pritzker ha visitado comunidades afectadas por las acciones de agentes de ICE para expresarles su respaldo.

Según Sánchez Molina, la campaña ha intensificado sus esfuerzos para comunicarse con los votantes latinos mediante anuncios en radio, televisión y plataformas digitales, además de un canal de WhatsApp llamado Fuerza JB Pritzker, donde comparte videos del gobernador en español e información electoral.

“La manera que podemos mostrar que tenemos poder, que queremos soluciones, es salir a votar”, afirmó.

El asesor también hizo un llamado a los latinos para respaldar la candidatura de Pritzker en las elecciones del 3 de noviembre y cuestionó la postura del candidato republicano Darren Bailey, a quien acusó de apoyar las políticas del presidente Donald Trump.

Sánchez Molina sostuvo que el voto latino es fundamental para que las comunidades puedan defender sus intereses y exigir respuestas a sus representantes.

Durante la entrevista, también señaló que Pritzker ha extendido su apoyo financiero y político a candidatos demócratas en otros estados, al considerar que los desafíos que enfrentan las comunidades trabajadoras e inmigrantes no se limitan a Illinois.

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‘Voces abiertas con Jesús Del Toro’ es producido por La Raza con el apoyo del Lenfest Institute for Journalism y está disponible en el canal de YouTube de La Raza y en laraza.com.