Votantes en Pilsen piden moderación, más responsabilidad y un costo de vida asequible

Eran como las 3:30 pm del martes 3 de noviembre y mientras La Raza visitaba las cercanías de la Academia Comunitaria Benito Juárez tuvo la oportunidad de hablar con varios votantes que salían o acudían a ejercer su voto.

Ahí, muchos residentes de Pilsen acudían a votar en estas importantes elecciones de medio término.

“Estoy esperanzado en que después de estas elecciones de medio termino ya haya responsabilidad, que exista más moderación en ambos lados y que llegue ya un punto de alivio de todo lo [negativo] que ha estado pasando”, dijo Daniel Herrera, un votante de 27 años mientras se dirigía a votar en el recinto de la Academia Comunitaria Benito Juárez en Pilsen.

Cesar Pérez también llevaba esta tarde un anhelo mientras se encaminaba a votar en la Academia Juárez.

“Espero que después de las elecciones de medio término nos podamos regresar a una política más sensible”, dijo Pérez, de 46 años.

“Yo quiero que regrese otra vez al país un sentido de que nuestros políticos son competentes y que están calificados para guiarnos y no solo hablar y hablar”, dijo Pérez.

“Yo estoy esperando que más estados del país se tornen azules [demócratas]”, dijo a La Raza la votante Carrie Shotts mientras caminaba afuera en el atrio de la Academia Juárez.

Jonathan Pineda, de 21 años, iba rumbo al salón de votación de la Juárez.

“Yo espero que todos salga muy bien”, dijo Pineda, “si es que bastante gente sale a votar hoy”.

Yvette Mayorga estaba sentada en el atrio de la Academia Juárez.

“Esta elección definitivamente va a hacer la diferencia en el país,” dijo Mayorga. “Espero que bastante gente joven pueda salir a votar y nos ayude a crear una ola azul”, comentó en alusión a una posible amplia victoria demócrata.

“La gente necesita mucho alivio ya que ha sido afectada económicamente bajo la actual administración” de Trump, dijo Mayorga.

Los entrevistados en general dijeron estar bien informados de que el control del Senado y de la Cámara de Representantes está en juego.

Los cinco entrevistados dijeron a La Raza que optan por regresar a un tiempo más moderado y responsable en la política y no verlo solo como un juego de quién controla qué sino construir un mejor país para todos sus habitantes.

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