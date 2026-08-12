IHCC apoyará a 52 pequeños negocios con $5,000 para enfrentar el impacto de las redadas migratorias

Pequeños negocios en comunidades latinas e inmigrantes de Chicago siguen lidiando con menos clientes y pagos atrasados después de meses de operativos de inmigración que afectaron la actividad comercial en varios vecindarios.

Ahora, 52 de esos negocios podrán recibir $5,000 cada uno a través de la iniciativa Resilient Communities de la Cámara de Comercio Hispana de Illinois. Las solicitudes para la primera ronda abrirán el 24 de agosto.

Los fondos podrán utilizarse para gastos como renta, nómina, inventario y servicios públicos. El programa también ofrecerá asesoría empresarial y campañas de comercio local para ayudar a recuperar el flujo de clientes.

El nuevo financiamiento llega mientras muchos propietarios siguen intentando recuperarse de las pérdidas económicas que comenzaron el año pasado.

“Para una pequeña empresa, especialmente una microempresa, cada día es muy importante para la supervivencia del negocio”, dijo Hilda Álvarez, directora de Proyectos Especiales de la Cámara de Comercio Hispana de Illinois. “Si ocurre un incidente que afecta tus ingresos durante tres meses, eso no es algo que puedas recuperar simplemente durante el mes siguiente”.

Álvarez dijo que la cámara continúa escuchando de propietarios que han tenido que reducir sus horarios o personal, mientras otros están atrasados con la renta y otras facturas.

Aunque el flujo de clientes ha mejorado en comparación con el año pasado, todavía no ha regresado a los niveles anteriores a las redadas de la Operación Midway Blitz en algunas comunidades. Propietarios también continúan reportando la presencia de agentes federales en sus vecindarios.

Aunque los operativos ya no tienen la misma intensidad que el año pasado, Álvarez dijo que la presencia de agentes puede hacer que algunas personas eviten acudir a ciertas zonas comerciales.

“Si todavía hay presencia [de agentes], el flujo de clientes simplemente no será el mismo”, dijo.

¿Quién puede solicitar los fondos?

La primera ronda se enfocará en negocios del suroeste de Chicago y suburbios cercanos, incluyendo:

Pilsen

Brighton Park

McKinley Park

Archer Heights

Back of the Yards

Little Village

Chicago Lawn

West Lawn

Berwyn y Cicero

Según Álvarez, estas comunidades fueron seleccionadas en parte por sus corredores comerciales, que fueron particularmente afectados por los operativos de inmigración.

Las 52 subvenciones se dividirán en tres fases geográficas, con aproximadamente 17 negocios beneficiarios por ronda. La estrategia busca distribuir los fondos de manera más equitativa entre las comunidades afectadas.

Negocios ubicados fuera de los vecindarios específicamente mencionados también podrán solicitar los fondos si se encuentran dentro del área geográfica correspondiente y pueden demostrar que fueron afectados.

Las siguientes dos rondas ampliarán el programa a otras comunidades, incluyendo vecindarios del noroeste de Chicago y suburbios como Aurora, Naperville y Waukegan.

La cámara espera que restaurantes y comercios minoristas estén entre los principales solicitantes. También podrán participar algunos negocios de servicios y propietarios únicos, incluidos negocios de jardinería y construcción.

Los negocios elegibles deben tener 10 empleados o menos, haber operado durante al menos dos años, estar registrados y en regla con el estado de Illinois o su municipio, contar con una licencia comercial válida y operar solamente un establecimiento elegible por propietario.

Los solicitantes también deberán presentar una declaración de hasta 250 palabras explicando cómo los operativos de inmigración afectaron directamente a su negocio. Podrán incluir impactos como pérdida de ingresos, menos clientes, reducción de horarios o cancelación de eventos.

Los beneficiarios deberán participar en al menos dos sesiones de asesoría empresarial y podrán ser conectados con cámaras de comercio locales y otras organizaciones que ofrecen apoyo a pequeños negocios.

La cámara también busca ayudar a los propietarios con áreas como contabilidad e impuestos, servicios que pueden ser difíciles de manejar mientras administran sus negocios diariamente.

La meta, explicó Álvarez, es ayudar a los negocios a sobrevivir las pérdidas actuales y prepararse para futuras crisis.

“Estar preparados para cuando eventualmente vuelva a suceder algo, para que puedan mantener la resiliencia de su negocio”, dijo Álvarez.

El programa también continuará con campañas de Shop Local para animar a los residentes a comprar en negocios de sus propios vecindarios y ayudar a recuperar el flujo de clientes.

“Y después de eso, ¿cómo los ayudamos a crecer y a fortalecerse como negocios y como dueños de negocios?”, dijo Álvarez.

Las solicitudes para la primera ronda abrirán el 24 de agosto y cerrarán el 14 de septiembre. Los beneficiarios serán anunciados el 1 de octubre.

Los negocios que no estén incluidos en la primera ronda podrán tener otra oportunidad durante las siguientes fases.

El programa de tres fases continuará hasta el 30 de junio de 2027.

Para consultar los requisitos completos y obtener información sobre cómo solicitar los fondos, visite el sitio web de la Resilient Communities Initiative de la Cámara de Comercio Hispana de Illinois.

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