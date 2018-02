¿Qué destruye a las parejas?

La Dra. Nancy Alvarez describe los problemas más comunes que minan la relación conyugal o cohabitacional

El Día de la San Valentín está a la vuelta de la esquina y ante esto vale la pena echar un vistazo a los problemas más comunes que destruyen la unión matrimonial o cohabitacional para identificarlos y, de estar encendida todavía la llama del amor, modificarlos para evitar el divorcio o la separación.

A través de sus muchos años de experiencia, la reconocida Dra. Nancy Álvarez, a quien vemos constantemente por televisión, ha podido identificar los problemas más comunes que se presentan en las parejas latinas tanto casadas como en unión libre.

“Los problemas que tienen las parejas casadas y en cohabitación [ya sean latinas o no] son los mismos, aunque he visto que las que están casadas [cuando comienzan su relación] tienen un compromiso más fuerte de permanecer unidas, mientras que las de unión libre tienden a decir: ‘si no nos va bien, pues nos separamos… y ¡ya!’. Algo que no es muy saludable [para la solidificación de una vida en pareja]”, explica la psicóloga dominicana, especializada en sexología.

Y haciendo una comparación entre las parejas latinas y anglosajonas, la experta dice que estos serían los problemas más comunes que se dan en las primeras:

1. Falta de comunicación

“Una de las cosas más difíciles que hay en el mundo es mantener una buena relación de pareja”, recalca la sexóloga. “Y para que la relación funcione las personas necesitan comunicarse bien, de lo contrario tendrán grandes problemas”.

Para una buena comunicación, se requiere de los siguientes valores fundamentales para una buena y saludable convivencia: “respetar lo que el otro piensa, ser considerado con la otra persona, ponerse en el lugar del otro y, lo más importante, mantener una justicia relacional. Este último punto es vital, porque cuando no se es justo se crean los problemas”.

2. El vínculo e influencia de la familia

Este punto recae más en las parejas latinas que en las anglosajonas, ya que, por cultura, en estas últimas el vínculo familiar es distante, es decir poco estrecho.

“[En los latinos], el vinculo que se da entre padres, hermanos, abuelos, tíos y otros integrantes de la familia extensiva es estrecho y cuenta, algo que es muy bueno para la salud emocional, pero que a veces tiene un aspecto negativo cuando se cruzan los límites. Es decir, cuando se tienen familiares que se meten mucho en la vida de la pareja y andan opinando o criticando sobre qué hace o no el esposo o la esposa, cómo están criando a los hijos, etc.”, detalla la Dra. Álvarez.

“A veces se tienen mamás, papás, abuelos, tíos, hermanos y hasta sobrinos muy trascendidos, como dicemos en mi país [República Dominicana], que quieren dar órdenes, cambiar las reglas, opinar sobre lo que hacen o no los hijos, que en vez de ayudar generan más bien discusiones y problemas en la pareja”, ahonda la entrevistada.

3. Ser una persona distante

La experta explica que cuando uno de los cónyuges es emocionalmente distante, lo más seguro es que esa pareja va a tener problemas en la vida matrimonial o cohabitacional.

“En algún momento la persona emocionalmente cercana [que por lo regular es dulce, cariñosa, conversadora y muy expresiva y extrovertida] puede sentirse sola, rechazada o abandonada, mientras que la distante puede sentirse incómodo(a) cuando el esposo o la esposa habla mucho o asfixiada o controlada cuando su pareja le llama unas tres veces al día para saber cómo se encuentra, si ya almorzó, está todo bien en el trabajo, etc.”, expresa la Dra. Álvarez.

4. Ser infiel o machista

La experta asegura que en el aspecto sexual, tanto las parejas latinas y anglosajonas tienen los mismos problemas.

“Generalmente, los estudios indican que los estadounidenses tienden [como los latinos] a ser infieles. Es decir que tienen amantes y sexo no relacional, es decir que tienen sexo por tenerlo… Algo que es muy negativo a la hora de formar una pareja”, recalca la psicóloga, especializada en sexología.

Tips para crear una pareja saludable y feliz

La Dra. Álvarez considera que para prevenir los problemas que destruyen a las parejas (de cualquier grupo étnico o cultural), éstas deben suplir siempre estas tres necesidades básicas que permiten crear una relación saludable y feliz:

1. Sentirse amado(a) tan como se es. Obviamente, en este punto, si se tiene un esposo alcohólico o drogadicto o una esposa celosa u obsesiva que golpean o maltratan —la Dra. Álvarez resalta— que estas son personas que no se pueden aceptar de negarse a buscar ayuda para cambiar su comportamiento que lastima y hiere.

2. Sentirse comprendido(a). Esto significa que “los cónyuges mutuamente sienten que su pareja acepta, por comprensión, ciertas actitudes o acciones de su compañero o compañera aunque no esté de acuerdo con éstas”. Y obviamente, estas actitudes o acciones no deben dañar ni interferir la dinámica de la vida en pareja.

3. Sentirse cuidado (a). Esto no solo significa que cada integrante de la pareja debe estar pendiente de las cosas y necesidades personales del otro o de la celebración de sus cumpleaños, sino que “tiene la obligación” de llamarle la atención —con mucho amor y firmeza— a su compañero o compañera cuando este ha adoptado un mal hábito (ya sea de alimentación), un vicio o una mala actitud (ante la vida o el trabajo, por ejemplo) que puede traerle problemas de salud, económicos, laborales o familiares en un futuro cercano o lejano.