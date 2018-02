Fernanda Castillo será una mafiosa en ‘Enemigo Íntimo’

La actriz regresa con un personaje completamente distinto a Mónica Robles

Con locaciones en París y Suiza, principalmente, llegará este próximo 21 de febrero a la pantalla chica la asombrosa serie de Telemundo, “Enemigo íntimo“, protagonizada por Fernanda Castillo en su papel de la mafiosa Roxana Rodiles y el tremendo actor Raúl Méndez, quien hiciera al famoso matón “Chacorta” en “El Señor de los Cielos“. Y vaya que la actriz está ansiosa de que se estrene este ambicioso proyecto, en donde en su papel de Roxana, es perseguida por la justicia europea por lavar millones de euros.

“Roxana Rodiles es una mujer muy inteligente, cuya fuerza está en la inteligencia que tiene, en su visión del mundo. Estoy muy emocionada, me siento muy agradecida con Telemundo, con el elenco que formó esta serie de ‘Enemigo íntimo’”, dijo la guapa actriz desde una de las locaciones de Zurich, Suiza.

La estrella está tan contenta con su cambio de look para esta serie, que ahora se siente completamente distinta a su personaje Mónica Robles, que tantos bellos recuerdos le dejó en su participación de “El Señor de los Cielos”.

“Me dicen que me parezco a Ariel de ‘La Sirenita’, es muy gozoso de repente verme al espejo y no encontrar ni a Mónica Robles ni a ninguno de los otros personajes que he interpretado”, dijo.