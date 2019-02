Mizael Carrera, primer boricua en el San Blas y cerca de los Panamericanos

El resultado le dio confianza para buscar el boleto a Perú y más adelante a las Olimpiadas

El maratonista Mizael Carrera fue el primer boricua en cruzar la meta del Medio Maratón de San Blas celebrado el domingo 3 de enero en Coamo, Puerto Rico. Carrera completó los 21K en 1:08:48 y arribó en cuarto lugar general, por detrás de tres rivales africanos, entre ellos el ganador Daniel Teklebraham con 1:04:56.

¿A qué te supo el triunfo?

“Arroz, habichuelas y tostones y un arroz con dulce pero un poco amargo”, respondió Mizael, quien lamentó solo haber podido dormir tres horas la noche antes de la competencia.

¿El resultado te acerca más a los Panamericanos de Lima, Perú?

“Sí, pues me acerca en el sentido que me da más confianza en mi capacidad. Ahora estoy listo para empezar a correr buenas marcas en el 21k y 42k”.

El boricua de Chicago aspira representar a Puerto Rico en el maratón de los Juegos Panamericanos en el mes de julio. “Es importante tener la confianza en uno mismo. Creo que si bajo de 2:16 me pone en competencia para una medalla contra los otras grandes atletas que estarán en los Panamericanos”, dijo el también estudiante de leyes.

Mizael Carrera tendrá una oportunidad para buscar la marca mínima que se pide de 2 horas y 16 minutos en los 42K y tener el boleto a Lima.

Aspira a romper su marca personal en los 21K el 9 de marzo en Washington DC y un mes después en el maratón de Rotterdam, el 7 de abril, se propone conseguir las marcas panamericana y olímpica.

Carrera reside actualmente en Nuevo México donde cursa la carrera de derecho. “Espero acabar en diciembre para empezar el 2020 bien y alistarme para las Olimpiadas”, concluyó el atleta.