Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 26 de abril

Festival Poesía en Abril

El festival continua con la exhibición cultural titulada ‘Ondas’, en el que se explora la interconexión entre el sonido y la poesía. Esta exposición musical se realizará en las instalaciones de Contratiempo (1011 W. 18th St.) el 26 y 27 de abril, a las 7 pm. La entrada es gratis. www.facebook.com/contratiempo

Circo Hermanos Vázquez

Cada año, la carpa morada con diseños rosas y azul de casi 56 pies de altura trae a Chicago exóticos tigres y caballos árabes que dan vueltas dentro de la carpa a todo galope. El espectáculo contará con la presentación especial de la actriz mexicana Angelique Boyer en el estacionamiento del centro comercial de Riverside (7501 W. Cermak Rd., en Riverside) hasta el 28 de abril. Boletos $5-$45. www.circovazquez.com

Documental ‘Cuba’

En la pantalla enorme del Museo de Ciencia e Industria se proyectará el documental ‘Cuba’, que recorre la isla caribeña y cuenta la historia de la arquitectura colonial, la cultura y su gente. Hasta el 23 de mayo, a las 10:30 am, 12 pm, 1:30 pm y 3 pm. Boletos $19.95-$31.95. www.msichicago.org/explore/whats-here/giant-dome-theater/cuba/

Exhibición ‘Loop’

Colocarán 13 instalaciones con música en el centro de atracciones Navy Pier (600 E. Grand Ave.) que iluminarán el sitio y proyectarán imágenes animadas para todo aquello que se anime a sentarse dentro del círculo interactivo. La exhibición artística titulada ‘Loop’ estará puesta hasta el 12 de mayo. La entrada es gratis. navypier.org/event/art-loop

Exposición de flores ‘Understory: The Layers of Light’

El invernadero de Garfield Park (300 N. Central Park Ave.) se llenará de flores de colores vibrantes y plantas impresionantes, que colgarán del techo y decorarán el espacio con motivo del inicio de la primavera. La exposición, titulada ‘Understory: The Layers of Light’ será diseñada para los aventureros, quienes podrán explorar el sotobosque sin tener que ir lejos de casa hasta el 12 de mayo, de 9 am a 5 pm. La entrada es gratis. garfieldconservatory.org

Sábado 27 de abril

Concierto de norteño

A celebrar el fin de semana en el antro Los Globos (3059 S. Central Park Ave.) con la presentación de la Maquinaria Norteña, Los Ahijados del Barranco, Banda Tecno Adaptivo-16 y La Ley del Norte. El evento musical arrancará a las 8 pm. Boletos por adelantado $30. www.vivatumusica.com

Día del Niño en Waukegan

Se festejará a los más pequeños de la familia en el centro comercial Belvidere (1901-2499 Belvidere St., en Waukegan) de 10 am a 6 pm. La celebración incluirá espectáculos en vivo, payasos y magos, música y actividades de arte. La entrada es gratis. www.facebook.com/belvideremall

Día del Niño en Chicago

Los más pequeños de la familia se divertirán escuchando música, bailando y jugando en celebración del Día del Niño. Habrá música a cargo de los Centenarios de Chicago y Marco Arceo y la presentación estelar del Ballet Folklórico Rebelión Cultural en el salón de fiesta Paris (1492 Lewis Ave.) de 5 pm a 2 am. La entrada es gratis. www.facebook.com/clubapaseoelalto

Chayanne en concierto

‘El Alma Tour- Parte 2’ es el nombre de la segunda parte de la gira nacional del cantautor y bailarín puertorriqueño Elmer Figueroa Arce, mejor conocido por su nombre artístico Chayanne. ‘Dí qué sientes tú’ es el primer sencillo que formará parte de un nuevo álbum en proceso de grabación y que entonará durante su concierto en el Rosemont Theatre (5400 N. River Rd., en Rosemont) a las 8 pm. Boletos $71-$161. www.vivatumusica.com

Morat en concierto

Morat, la banda colombiana integrada por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil y los hermanos Simón Vargas y Martín Vargas aterrizará en Chicago para presentar su nueva producción discográfica ‘Balas perdidas’. El concierto se realizará en el Joe’s Live (5441 Park Pl., en Rosemont) a las 8 pm. Boletos $45-$65. www.joesliverosemont.com

Miércoles 1 de mayo

Festival de lilas

El suburbio de Lombard le dará la bienvenida al esplendor de la primavera con un evento familiar dedicado a una de las flores que renacen en esta temporada: la lila. Podrán tomarse fotos rodeados por más de 700 lilas y 25,000 tulipanes, disfrutar de música en vivo y participar en actividades divertidas para todos los miembros de la familia en el Parque Lilacia (150 S. Park Ave., en Lombard) hasta el 19 de mayo, de 9 am a 9 pm. La entrada es gratis. www.lombardlilactime.com