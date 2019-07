La policía Yasmin Carrera usa el futbol como herramienta de trabajo

En el día juega futbol y en la noche patrulla en La Villita

A dos años de haberse graduado como oficial del Departamento de Policía, Yasmin Carrera ha encontrado el balance para jugar y servir a la comunidad.

Con su perfecto inglés y español, y además futbolista, Yasmin encaja perfectamente en la comunidad latina, ya que utiliza el futbol como herramienta de trabajo.

“Sí. A veces los niños chiquitos están ahí con camisas de futbol de las Chivas, el América o Barcelona, y por cualquier problema que tengan les pregunto: ¿te gusta el futbol? Y eso ayuda para que me den la confianza de qué es lo que está pasando”, reveló la joven jugadora.

Y además, el deporte la ha dotado de mucha paciencia. “A veces no haces una jugada y te enojas, y tengo que aprender lo mismo en el trabajo, hay gente que no te escucha o que llaman por cosas, pero hay que tener paciencia en ayudarle”, explicó la oficial.

¿Lo mejor de ser policía en Chicago? “La oportunidad de poder ayudar a la gente. Por cualquier problema que tengan, podemos ir nosotros y por lo menos hacerles el día un poquito mejor”.

¿Y lo mejor del futbol? “La pasión, poder jugar y olvidarse de los problemas, cuando estás en la cancha nada más es poder jugar y disfrutar”.

Yasmin Carrera se graduó de la Universidad de Illinois en Chicago (UIC) con beca completa. “Me pagaron los cuatro años, la escuela, los libros, los dormitorios, gracias al futbol y la escuela, me gradué con 3.97”, dijo la delantera.

Yasmin recordó que todos los sueños se cumplen. “Todo es posible, solo hay que seguir trabajando y pasión por lo que sea, futbol o arte, lo que sea” dijo la mujer policía.