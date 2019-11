Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 15 de noviembre

Mercado Navideño

El mercado navideño Christkindl Market es toda una tradición en Chicago, dónde el público podrá degustar de platillos típicos y comprar artesanías alemanas hasta el 24 de diciembre, del domingo al jueves de 11 am a 8 pm y del viernes al sábado, de 11 am a 9 pm. Además, se inaugurará el mercado navideño en el estadio de béisbol Wrigley Field (3635 N. Clark St.) el 22 de noviembre, a las 11 am. La entrada es gratis. www.christkindlmarket.com

Presentación navideña

Ven a ver a más de 50 árboles decorados con artefactos tradicionales de países alrededor del mundo en la exhibición ‘Navidad alrededor del mundo’ del Museo de Ciencia e Industria (5700 S. Lake Shore Drive) hasta el 5 de enero, de lunes a viernes, de 9 am a 4:30 pm, y el sábado y domingo de 9:30 am a 5:30 pm. Boletos $10.95-$19.95. www.msichicago.org

Pista de hielo en el Parque Millennium

Patina al aire libre y disfruta de un chocolate caliente en buena compañía hasta el 8 de marzo de 2020 en el McCormick Tribune Ice Rink (201 E. Randolph St.) de lunes a jueves de 12 pm a 8 pm, viernes de 12 pm a 10 pm, sábados y domingos de 10 am a 9 pm. La entrada es gratis, $13-$15 para rentar patines. www.millenniumpark.org

Exhibición: Día de Muertos: A Matter of Life

Artistas y artesanos mexicanos locales y del otro lado de la frontera honrarán a sus fallecidos con altares durante la exposición del Día de los Muertos del Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.). La exposición, que culminará el 8 de diciembre, destacará altares en homenaje a las víctimas del tiroteo ocurrido en El Paso, Texas. La entrada es gratis. www.nationalmuseumofmexicanart.org

Manzanar Jonamac

Podrás caminar por 65 acres en un huerto de manzanas Jonamac (19412 Shabbona Rd.) en Malta y desprender 35 diferentes variedades de la fruta de más de 5,000 árboles con tus propias manos, hasta el 27 de noviembre, de 9 am a 5 pm. Costo basado en actividad. www.jonamacorchard.com

Sábado 16 de noviembre

Espectáculo ‘Paw Patrol Live’

La Patrulla Canina, la serie animada para niños, llegará a Chicago con los cachorros y Ryder, el joven líder y maestro del grupo canino, durante el evento en vivo ‘La Gran Aventura de Piratas’ en Sears Centre Arena (5333 Prairie Stone Pkwy., en Hoffman Estates) hasta el 17 de noviembre. Boletos $23- $83. www.vivatumusica.com

Baile de Fuerza Armada

Baila con tu pareja toda la noche durante el concierto de las bandas musicales Fuerza Armada, La Próxima Banda, Proeza, Los K-Bros, Grupo Cizma, La Bandeña, Los Del 18, Los Ahijados, Aliados de Chicago, Los Coroneles y Grupo Sekta en el antro V Live (2501 S. Kedzie Ave.) a las 10 pm. Boletos por adelantado $15. www.vivatumusica.com

Domingo 17 de noviembre

Grabadolandia

El festival dedicado a las obras de grabado tiene como fin destacar el talento de los artesanos locales e internacionales para educar al público de Chicago sobre las técnicas y el proceso detrás de la creación de grabados y la impresión de copias. Habrá tres días de eventos, en el que se presentarán artistas del medio y habrá oportunidad para aprender sobre la técnica, del 15 al 17 de noviembre. El festival artístico culminará con una exhibición en el Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.) de 11 am a 5 pm. La entrada es gratis. www.institutograficodechicago.org

Baile de máscaras

Todos están invitados a desfilar con un atuendo interesante y lindo durante el ‘MasQUEERade’, un baile y competencia de ‘voguing’, una forma de autoexpresión. El evento gratuito se realizará en el Columbus Park Refectory (500 S. Central Ave.) de 6 pm a 10 pm. Además, habrá música en vivo y grupos ofreciendo diseño de uñas. La entrada es gratis. www.chicagoparkdistrict.com/events/masqueerade-ball-columbus-refectory

Festival de Música Latina

Esta semana se presentará el cuarteto de cuerdas KAIA durante el decimocuarto aniversario del Festival de Música Latina. El ensamble de mujeres, oriundo de Chicago, interpretará obras de compositores mexicanos en Art Institute of Chicago (111 S. Michigan Ave.) a las 2 pm. La entrada es gratis. http://latinomusicfest.org/kaia-string-quartet

Viernes 22 de noviembre

El Árbol en el Parque Millennium

Encenderán el árbol de Navidad en Chicago, una tradición de los últimos 106 años, cerca de la escultura ‘The Cloud’ (mejor conocida como ‘Bean’) en el Parque Millennium (201 E. Randolph) a las 6 pm. El árbol de 55 pies de altura estará en exhibición hasta el 6 de enero del 2020. La entrada es gratis. www.cityofchicago.org/city/en/depts/dca.html