Fire Evolution concluye año de campeonatos y prepara festejo en 2020

El club de futbol cumplirá 15 años formando jugadores en Chicago

Con una posada navideña despidió el Fire Evolution un año cargado de campeonatos en sus 11 equipos de futbol infantiles, juveniles y libre.

José Torres, fundador del equipo, recordó en entrevista durante la fiesta de Navidad cómo surgió la institución que ha formado cientos de futbolistas y que este 2020 cumplirá 15 años.

Con 200 futbolistas repartidos en 11 equipos de todas las edades, incluyendo hombres y mujeres en categoría libre, Fire Evolution es un club reconocido por aceptar a todos los niños.

“Esa es una de las características que nos identifican, nosotros trabajamos con los niños que llegan, incluso tenemos con necesidades especiales”, dijo José Torres.

Originalmente el equipo se llamó Real San José, entonces José Torres se involucró y lo cambió a Chicago Fire. “Un equipo sin muchas aspiraciones que recibió puras golizas, pero el día que empatamos hicimos una fiesta”, recordó entre risas el dirigente.

Ya con el equipo bien organizado fueron a buscar apoyo al club homónimo de la MLS, “pero nos ignoraron, y entonces hicimos nuestro propio escudo con nuestra identidad”, recordó.

Y así nació Fire Evolution que actualmente tiene 11 equipos en todas las divisiones en las ligas más importantes de Chicago.

“Desde hace 12 años diseñamos nuestro propio uniforme, el logo viene de una idea de los niños, y el nombre Fire Evolution porque evolucionamos”, explicó el máximo dirigente.

Y para esta Navidad, José Torres no pide mucho. “Que se mantenga la armonía y que sigamos echándole patadas. Yo siempre le digo a la gente que no somos el mejor club del mundo pero lo intentamos, y si no nos sale bien, lo intentamos”, concluyó.