Líderes y organizaciones exigen mayores recursos para las comunidades latinas ante el coronavirus

La Iniciativa Latina Covid-19 de Illinois, que agrupa a más de 50 funcionarios electos, líderes comunitarios y profesionales de la salud han planteado preocupaciones y delineado cuatro prioridades que han de ser atenidas en el contexto de la presente epidemia de coronavirus.

Estandarización y mejora de la recolección y disponibilidad de datos sobre la comunidad latina y otras minorías. Preocupaciones de que no se están identificando apropiadamente la cantidad de hispanos contagiados de coronavirus, pues a muchos pacientes se les categoriza como “blancos” o “negros” y las cuestiones sobre etnicidad son ignoradas. Hospitales, funerarias y laboratorios han de tener en cuenta esos datos para contar con mejores estadísticas sobre la comunidad latina y el impacto en ella del Covid-19.

Se pide que el estado de Illinois, los condados y las ciudades recolecten dados y los analicen para proporcionar:

Un desglose completo demográfica y geográficamente que incluya a los subgrupos latinos para contar apropiadamente las cantidades de casos, hospitalizaciones, cuarentenas, tests de diagnóstico, personas recuperados y fallecimientos.

Esos datos han de incluir etnicidad, lengua preferida, edad, género, ingreso y datos de donde viven: código postal, comunidad, barrio y otros. También condiciones médicas preexistentes.

Tomar acción para corregir la falta de conteo y datos en cifras recopiladas previamente.

Incrementar los centros de pruebas de diagnóstico de coronavirus en la comunidad latina con personal bilingüe y bicultural para realizar rastreo de casos. Trabajadores esenciales han de recibir test de diagnóstico rápido y en general informar a las personas de su elegibilidad para esas pruebas sin importar su estus migratorio y de sus opciones de pago de tratamientos. Inversión equitativa en las comunidades latinas en todos los esfuerzos de gobiernos, empresas y entidades filantrópicas, sobre todo para los fondos de asistencia de Illinois y de Chicago. Los latinos son un tercio de la población de Chicago y casi un quinto de la de Illinois, y el apoyo destinado a ellos para enfrentar la epidemia ha de ser en cantidades equitativas a ello y a sus necesidades y vulnerabilidades. Incrementar la representación de líderes latinos en las fuerzas de tarea de Illinois y Chicago en salud. Esos equipos deben crear estrategias cultural y lingüísticamente relevantes para la comunidad latina para asegurar el máximo resultado en la contención del coronavirus en la comunidad latina. También se pide buscar una mayor representación de líderes latinos en las conferencias de prensa del gobernador de Illinois y la alcaldesa de Chicago para que la comunidad latina sea influida y reflejada en el desarrollo de soluciones.

Más sobre la Iniciativa Latina de Illinois contra el Covid-19 podrá consultarse a partir del lunes 27 de abril en illinoisunidos.com.

Alguos de los miembreos de la iniciativa son:

Dr. Aida Giachello – Northwestern University, Dept of Preventive Medicine

Dr. Marina Del Rios – U of I at Chicago College of Medicine

Dr. Patricia Canessa – Illinois State Board of Health

Esther Sciamarella, M.S. – Chicago Hispanic Health Coalition

Sylvia Puente – Latino Policy Forum

Dr. Tina Pacione-Zayas – The Puerto Rican Agenda

Juan Calderón – Chicago Board of Health

Eddy Borrayo – Rincón Family Services

Congressman Jesús “Chuy” García

State Senator Cristina Castro

State Senator Iris Martínez

State Senator Celina Villanueva

State Senator Omar Aquino

State Representative Fred Crespo

State Representative Eva-Dina Delgado

State Representative Edgar González, Jr.

State Representative Will Guzzardi

State Representative Lisa Hernández

State Representative Barbara Hernández

State Representative Aaron Ortiz

State Representative Delia Ramírez

State Representative Karina Villa

Cook County Commissioner Alma Anaya

Hon. Jesse G. Reyes, President of the Diversity Scholarship Foundation

Hanover Park Municipal Clerk Eira Corral Sepúlveda

Chicago Alderman George Cardenas

Chicago Alderman Félix Cardona

Chicago Alderman Daniel LaSpata

Chicago Alderman Roberto Maldonado

Chicago Alderman Michael Rodríguez

Chicago Alderman Rossanna Rodríguez

Chicago Alderman Susan Sadowski-Garza

Chicago Alderman Byron Sigcho-López

Chicago Alderman Gilbert Villegas

Elgin Alderman Baldemar López

Rubén D. Feliciano – Rincón Family Service