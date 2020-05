Comunidad apoya a vendedores ambulantes de Chicago afectados por la crisis del coronavirus

“Para el gobierno no existimos”, dicen esos comerciantes. Jóvenes líderes han lanzado una campaña de recaudación de fondos en GoFundme para ayudarlos

En un carrito de compras con el que se hace el mandando, María Benítez y su hija Arias Benítez han vendido galletas y pan casero mexicano a la comunidad del barrio de Back of The Yards. Ha sido el único sustento de esta familia de vendedores ambulantes por 10 años.

Pero la epidemia de Covid-19 ha trastocado su modo de ganarse la vida.

El esposo de María es quien hace el pan casero mexicano. Él fue repostero y laboró por muchos años en una fábrica pero empezó a tener problemas con la visión debido a que padece de diabetes y se buscó otro trabajo, pero decidió dejarlo para dedicarse de lleno a su negocio propio.

Sin importar el clima, María Benítez salía a vender pan y galletas a las escuelas y por las calles de Back of The Yards desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde, los siete días de la semana.

Antes de que empezara a estudiar sociología y español en la Universidad Georgetown en Washington DC hace dos años, Arias Benítez ayudaba a su madre y a su padre a elaborar y vender los panes después de la escuela. Ahora está en Chicago cuidando a sus hermanos menores y a sus padres.

El negocio del pan mexicano le ha permitido a la familia cubrir el pago de la renta y la comida por una década. “Estoy en la universidad y así es como me han ayudado un poquito mis padres. Afortunadamente tengo una beca completa para ir a la universidad, pero todavía tengo que pagar mis libros, mis vuelos, porque estudió en Washington DC. y todo eso ha sido con la ayuda de mis padres”, mencionó Arias Benítez, de 20 años. quien forma parte de la organización comunitaria Increase The Peace.

A causa de la pandemia de coronavirus la estudiante universitaria dice que las ventas se han visto afectadas. “Como no hay nadie en las calles y tampoco puede estar uno en las calles por mucho tiempo, mi madre sólo vende por pedido y así no es la misma cosa. Ahora es muy diferente porque nadie la ve que está caminando y nadie le pide”, señala Arias Benítez.

Los vendedores ambulantes, las personas indocumentadas no son elegibles a ningún tipo de alivio por parte del gobierno federal frente esta pandemia señaló Arias Benítez. “Para el gobierno nosotros no existimos, esto no es correcto, no es justo. Todos vienen aquí a Chicago para los vendedores, todos quieren comprar cosas a los vendedores ambulantes. Todos quieren ayudar a la gente pero el gobierno no piensa en nosotros”.

Impulsan fondo de ayuda

Frente a la falta de recursos, un grupo de jóvenes líderes del suroeste de Chicago tomaron la iniciativa de recaudar fondos para ayudar a los vendedores ambulantes, un sector vulnerable de la comunidad duramente afectado por la Covid-19.

Muchos de los vendedores ambulantes no calificaron para el dinero del estímulo del gobierno federal. Tampoco tuvieron acceso a los fondos de alivio para negocios porque muchos de ellos no tienen licencia para ser comerciantes. Muchos de los vendedores ambulantes dependían de la gente que estaba afuera de las iglesias, en las escuelas y en las calles, ahora sin ninguna clientela por la orden estatal de permanecer en casa no hay negocio, explicó Berto Aguayo, director ejecutivo de la organización comunitaria Increase The Peace.

El comité de ayuda de vendedores ambulantes liderado por jóvenes de Increase The Peace ha creado una página de GoFundMe para ayudar con dinero a los vendedores ambulantes de Chicago. La meta es recaudar $25,000 y al cierre ya habían superado los $20,000.

Las solicitudes para que los vendedores ambulantes soliciten la ayuda financiera está disponible en línea en español e inglés y durante toda esta semana dicen los organizadores. Cabe destacar que la ayuda financiera será de $500.

Aguayo dijo que ha visto mucho apoyo comunitario para esta causa. “Esto es una muestra del poder comunitario y de que a mucha gente le importa y quiere ver que los vendedores ambulantes reciban ayuda”.

El único requisito para solicitar la ayuda financiera es que los vendedores ambulantes vivan en Chicago. Los organizadores tienen previsto notificar a las personas que recibirán los $500 el próximo 25 de mayo.

La mayoría de los vendedores ambulantes no saben leer ni escribir, no hablan inglés y tienen escasas destrezas con el uso de internet y la computadora.

Ante las dificultades que pueden presentárseles para acceder y enviar las solicitudes en línea, la idea del grupo de jóvenes de Increase The Peace es ir a diferentes barrios de Chicago donde trabajan los vendedores ambulantes, dejarles saber de la solicitud y si ellos quieren participar ayudarlos con el proceso.

Además de ayudar con dinero en efectivo, estos jóvenes quieren aprovechar la oportunidad para educar y orientar a los vendedores ambulantes con otros recursos y otras organizaciones que les puedan ayudar en sus diferentes necesidades.

Increase The Peace es una organización que nació en el barrio de Back of The Yards enfocada en desarrollar y entrenar líderes para cambiar sus vecindarios y abogar por la paz en las comunidades del suroeste de Chicago.

****

Para ayudar y recibir ayuda

Para ingresar a la página de GoFundMe acceder a: bit.ly/3cGUNHm

Vendedores ambulantes que quieran pedir ayuda

Deben llenar la solicitud de asistencia financiera disponible en bit.ly/3cqloIN

****

