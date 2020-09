Cine latino en Chicago: “Antes la gente tenía que venir al cine, ahora el cine va a su casa”

Chicago

Pepe Vargas, director y fundador del Festival de Cine Latino de Chicago, invita a la versión virtual de la edición 36 del mayor despliegue de películas latinoamericanas en la ciudad, que se realizará vía internet del 18 al 27 de septiembre

A causa de la pandemia del coronavirus, el escenario será distinto para los seguidores del Festival de Cine Latino de Chicago. Ahora cambiarán las butacas y la pantalla gigante por una plataforma virtual en las que verán las películas desde la comodidad de su hogar o en su lugar favorito.

La edición 36 del Festival de Cine Latino de Chicago estaba programada originalmente para realizarse del 16 al 30 de abril, pero la pandemia de covid-19 impuso la cancelación del evento presencial y su sustitución por uno virtual.

Ahora, el Centro Cultural Internacional Latino de Chicago (ILCC) presentará el trigésimo sexto Festival de Cine Latino de Chicago del 18 al 27 de septiembre vía internet.

El festival cuenta con una plataforma digital que exhibirá 43 largometrajes y 38 cortos. “En este momento la gente está saturada de cosas por internet y muchas plataformas, algunas gratis, pero lo nuestro tengo toda la confianza de que es algo único, exclusivo y bueno”, dijo Pepe Vargas, director ejecutivo de ILCC y fundador del Festival de Cine Latino de Chicago.

Aunque ahora el festival se realizará de forma virtual la esencia es la misma, dice Vargas. “La idea del festival la mantenemos toda en su esencia, [con] películas de toda Latinoamérica, no hay ningún país que se nos ha quedado afuera, ya sea con largometrajes o cortos, que es un poco la idea desde el día que se creó el festival”.

Además de películas de países latinoamericanos también participan filmes de otros países como es el caso de España, Portugal y Estados Unidos, por mencionar algunos.

“La plataforma es una cosa nueva y hemos buscado por encima de todo de que sea lo más fácil de navegar y que eventualmente la gente tocando un par de botones pueda ver la película, ya sea sola o con su familia. Queremos que la energía que había en el cine se transfiera a la casa”, señaló Vargas a La Raza.

A través de la plataforma de transmisión virtual Eventive, los amantes del cine podrán acceder a las películas del festival mediante el pago, por cada filme, de $15 dólares para el público en general y $13 para miembros de ILCC, estudiantes y personas de la tercera edad. Todas las tarifas están incluidas en el precio.

También se ofrecen pases del festival para 10 películas que cuestan $100 para el público en general y $80 para miembros, estudiantes y adultos mayores.

Después de desbloquear cada película, el espectador tendrá cuatro días para verla. Una vez que el usuario inicie la proyección de la misma, dispondrá de 48 horas para acabar de verla.

La venta de boletos ya están disponible ingresando a la página web del festival: clff36.eventive.org y www.chicagolatinofilmfestival.org.

Vargas dice que lo positivo de llevar a cabo el festival en forma virtual es que comprando un boleto la familia se puede reunir para ver y comentar la película sin tener que salir y pagar por cinco o seis boletos.

La programación también incluirá entrevistas con directores y actores grabadas en video, que serán proyectadas durante la versión virtual de ese festival y también pueden ser vistas en sus redes sociales y el sitio web.

Cada año se realiza un concurso para seleccionar el póster que será la imagen del festival, la diseñadora turca Yağmur Genç resultó la ganadora del concurso del afiche de la edición 36.

Apoyo a mujeres y nuevos talentos

Vargas dijo que el festival siempre ha servido como plataforma de lanzamiento de nuevos talentos y para promocionar el trabajo de las mujeres en el cine. “Siempre el festival ha puesto un énfasis especial en promover el trabajo de las mujeres, esa es la gran diferencia de nuestro cine con el cine de Hollywood, donde ahí básicamente es una cosa de machos”.

El creador del Festival de Cine Latino de Chicago insta a que además de ver las películas los usuarios las recomienden a otras personas, ya que es una forma de compartir nuestra diversidad cultural. “El festival no lo hacemos por dinero, hace falta el dinero para hacerlo pero lo hacemos con otro objetivo: compartir nuestra cultura y crear conciencia de quiénes somos los latinos”.

Vargas enfatiza que desde hace 35 años viene haciendo el festival. “No lo haríamos si no tendríamos el apoyo de la gente que asiste y que quiere ver estas películas. Exhorto a que no solo vean las películas, recomienden a otras personas a que vean cine bueno. Antes la gente tenía que venir al cine, ahora el cine va a su casa”.

—

Una selección de la cartelera del festival

Algunas de las películas incluidas en la programación son:

“Cuaco” (Estados Unidos)

“Cuaco”, escrita y dirigida por el grupo de teatro Colectivo El Pozo de Pilsen e incorporando su producción completa de la obra de Raúl Dorantes “On the Way to Now”. “Cuaco” es un drama en el que se cuenta la historia de Horacio, un inmigrante mexicano que decide regresar a su hogar por la misma ruta que tomó para cruzar la frontera hace tres décadas. Perseguido por el FBI por falsificar documentos, el personaje se encuentra con distintas versiones de suyo más joven, así como personas impactadas por sus acciones.

“La asfixia” (Chile, Cuba, Guatemala, México)

“La asfixia” es un documental dirigido por Ana Bustamante. La madre de Ana Bustamante cree que su asfixia ocasional puede ser el resultado de ese momento en que Ana dejó de respirar mientras estaba en su útero la tarde del 13 de febrero de 1982. También ese fue el momento en que su padre Emil, un activista político, fue detenido y desaparecido por el ejército de Guatemala. Ana está decidida a recuperar la memoria de su padre, pero se encuentra con el silencio, la resistencia y el dolor.

“Los nombres de las flores” (Bolivia, Canadá, Catar, Estados Unidos)

“Los nombres de las flores” es un drama dirigido por Bahman Tavoosi. Durante décadas, una maestra de escuela retirada de un pueblo en lo alto de los Andes bolivianos ha estado compartiendo con turistas su historia de cómo le dio un plato de sopa a Ernesto ‘Ché’ Guevara y cómo éste la recompensó con un poema horas antes de su ejecución. Otras mujeres aparecen reclamando la historia como suya en medio de los preparativos de celebración del 50 aniversario de la muerte del ‘Che’.

El 36° Festival del Cine Latino de Chicago

Para más información sobre el festival ingrese visite en internet los sitios clff36.eventive.org y www.chicagolatinofilmfestival.org.

—

La publicación de noticias y la cobertura editorial de La Raza son posibles en parte gracias al Chicago Community Trust, la Field Foundation of Illinois, la Robert R. McCormick Foundation, el Lenfest Institute for Journalism/Facebook Journalism Project y la Google News Initiative. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo periodístico.