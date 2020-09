Instan en Illinois a votar a favor del ‘impuesto justo’ en las elecciones de noviembre

Si una enmienda constitucional es ratificada, el nuevo impuesto estatal progresivo al ingreso entrará en vigor el próximo 1 de enero

Votar por la continuidad o por el cambio son dos opciones que no sólo se tendrán a la hora de elegir al próximo presidente de los Estados Unidos el 3 de noviembre. Los votantes de Illinois también deberán decidir si quieren o no dar luz verde a una propuesta de enmienda a la Constitución del estado para modificar el sistema de impuesto estatal al ingreso.

En la boleta electoral a los votantes de Illinois se les preguntará si cambiar o no el sistema de impuestos sobre la renta del estado para pasar de la tasa fija actual a una progresiva donde las personas con ingresos más altos paguen más que aquellos con ingresos más bajos.

Las tarifas pasarían de una tasa única del 4.95% a una estructura gradual. Los ingresos de los millonarios se gravarían a una tasa del 7.95%.

El gobernador de Illinois J. B Pritzker quien apoya la propuesta, y otros partidarios aseguran que el aumento de impuestos sólo afectaría a los ricos, mientras que las personas que ganan menos de $250,000 al año obtendrían un recorte de impuestos. Eso asegurará que el 3% de personas ricas paguen su parte justa generando 3,000 millones de dólares que se podrían usar para fortalecer programas de atención médica, escuelas y programas sociales, señalan defensores de la propuesta de enmienda.

Dos grupos respaldan la propuesta: ‘Vote Yes for Fairness’ y ‘Vote Yes for Fair Tax’, los cuales hacen campaña a favor de la de los ‘impuestos justos’.

Esta iniciativa del llamado ‘impuesto Justo’ tiene grupos a favor y en contra, estos últimos también han hecho anuncios publicitarios y propaganda con el fin de detener la propuesta de enmienda constitucional al aumento de impuesto.

“En las elecciones del 3 de noviembre aquí en Illinois, los votantes tendrán la oportunidad de votar no sólo por quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos, pero también por la primera pregunta en la boleta que será del ‘impuesto justo’”, dijo Graciela Guzmán, directora de la campaña Healthy Illinois e integrante del comité ‘Vote Yes for Fair Tax’.

Guzmán dijo que lo que se busca con esta propuesta es que las personas ricas en Illinois, que ganen más de $250,000, al año paguen más en sus impuestos estatales, mientras que las personas de clase media que ganen perciban un ingreso menor a $250,000 paguen menos. “En este momento en Illinois, una familia que gana $30,000 al año y una familia que gana 3 millones de dólares al año, esas dos familias están pagando la misma tasa sobre sus ingresos cuando hace sus impuestos aquí en Illinois”.

Educan sobre la enmienda constitucional

La pandemia de covid-19 no ha impedido que se promueva la campaña a favor de esa enmienda dicen los organizadores. Guzmán explica que está trabajando junto con varias organizaciones que respaldan la propuesta y con sus voluntarios con quienes hacen llamadas, envían correos y realizan reuniones virtuales. “Hacemos lo que podemos hacer para tratar de educar, contactar, tener conversaciones con los personas para informarles sobre la enmienda y la importancia de contestar la pregunta en la boleta electoral”.

Ketzally Gómez es voluntaria con Asociación de Vecinos de Logan Square (LSNA). Ella hace llamadas telefónicas a residentes de Illinois y reparte volantes en un supermercado en el barrio de Logan Square. Gómez les informa sobre la propuesta de enmienda a la Constitución estatal y sobre la pregunta que hay en la boleta electoral. Dice que mucha gente no sabe sobre la enmienda para un ‘impuesto justo’ y menos que es una pregunta que estará en la boleta electoral en las elecciones de noviembre. “Estoy corriendo la voz con otros voluntarios, compañeros de la universidad y a mi familia, cada vez más gente se entera de esta propuesta”.

“Si el 60% responde que sí a la pregunta sobre el ‘impuesto justo’, esto significa que va surgir ese cambio en la constitución del estado para enero de 2021”, destacó Odaly Donis Muñoz, organizadora de vivienda de LSNA.

Susan Yanun, directora de planificación de LSNA, dice que hay que informarse bien sobre esta propuesta porque hay información falsa circulando en contra de esa enmienda constitucional. “Hay grupos dirigidos por un billonario que no quiere que pasé [la propuesta de enmienda] porque él y sus compañeros pagarían más dinero de lo que pagan ahora, están haciendo una campaña de información falsa en los medios”, precisó.

Defensores de la iniciativa acusan a Ken Griffin, la persona más rica de Illinois de desvirtuar información en cuanto al ‘impuesto justo’. Griffin, fundador y director ejecutivo de Citadel, contribuyó con 20 millones de dólares a una campaña en contra de la enmienda citada.

Griffin y otros oponentes dicen que esa enmienda a la Constitución afectará a todos los contribuyentes de Illinois sin resolver el despilfarro y la corrupción en el estado. Critican también que afectará a los negocios que declaran ingresos y pagan impuestos como individuos, y que ello podría afectar el empleo que esas empresas generan.

Si la enmienda es ratificada por los votantes en las elecciones de noviembre, las nuevas tasas progresivas al impuesto estatal sobre la renta entrarían en vigencia el próximo 1 de enero.

