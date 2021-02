NWS: es posible que la nieve regrese para el lunes en Nueva York

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), ha reportado que posiblemente la nieve volverá en Nueva York para el lunes de la semana que viene, con un pronóstico de un 35%.

Se espera que la acumulación de nieve sea de entre 5 y 8 pulgadas, pero aún es muy temprano para deducirlo por completo.

Sin embargo, hoy jueves una nueva tormenta invernal comenzó a caer en gran parte de la zona triestatal en la ciudad de Nueva York, en donde ya se han reportado carreteras y aceras resbaladizas; y por ahora, durará unas 24 horas más.

A pesar de que se pronostica que al final del día jueves la nieve debería disminuir, este viernes temprano en gran parte de la zona triestatal debería estar acumulada en grandes cantidades, informó NBC News.

Las comidas callejeras y el estacionamiento lateral alternativo de Nueva York estarán suspendidos hasta el día sábado como pate de la alerta de nieve del Departamento de Sanidad.

Por otro lado, Nueva Jersey restringió los viajes en las carreteras interestatales a partir de las 4:00 a.m. del día de hoy y de este modo, evitar que los conductores se mantengan fuera de ellas por precaución.

Here is the latest update on the long duration snowfall event expected today into tomorrow. Widespread 3 to 5 inches is forecast by tonight, with an additional 1 to 3 inches possible tonight into tomorrow. #NYCwx #NYwx #CTwx #NJwx pic.twitter.com/WfpIeuxlMG

— NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) February 18, 2021