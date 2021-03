Biden critica a gobernadores que levantan las restricciones del COVID-19

El presidente, Joe Biden, criticó a los gobernadores Greg Abbott (Texas) y Tate Reeves (Mississippi) por levantar las restricciones reglamentarias del COVID-19, yendo en contra de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Biden los ha acusado de tener un “pensamiento neandertal” y señaló que cree “que es un gran error (…) Estas máscaras marcan la diferencia. Estamos a punto de poder cambiar fundamentalmente la naturaleza de esta enfermedad”.

“Lo último, lo último que necesitamos es que un neandertal piense que mientras tanto, todo está bien, quítese la máscara”, agregó el presidente, pidiendo a los estadounidenses que sigan cuidándose con las pautas de prevención sin importar los mensajes de los gobernadores.

Biden continuó diciendo a los periodistas de la Casa Blanca que las personas deben lavarse las manos con agua caliente y con frecuencia; así como también, pidió que usen mascarillas y que se mantengan distanciados socialmente.

President Biden criticizes Texas and Mississippi for lifting Covid-19 restrictions against pleas from the CDC and other top public health officials: "Neanderthal thinking" https://t.co/NcEVC51n8n pic.twitter.com/ZxsKEY3bo8

— CNN Politics (@CNNPolitics) March 3, 2021