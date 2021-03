Estados Unidos continúa bajo advertencia por la gran tormenta de invierno

El Centro de Predicción de Tormentas emitió una amenaza climática severa de nivel tres de cada cinco. Un sistema de movimiento lento podría crear la mayor nevada en décadas para las Montañas Rocosas Orientales y las Llanuras Occidentales antes de moverse al este, reportó CNN.

La advertencia de tormentas invernales siguen en muchas partes de la región, pero las principales áreas que pueden ser afectadas son partes de Wyoming, incluida Cheyenne, y Nebraska, dijo Tyler Mauldin, meteorólogo de CNN.

Adicionalmente, el sistema traerá fuertes lluvias en el medio oeste durante un período de 72 horas antes de que se mueva a la costa este la próxima semana, trayendo aún más días lluviosos.

Luego de que este sistema disminuya el lunes, otro más estará listo para reemplazarlo y continuar trayendo un clima invernal en varias regiones del país, señaló Mauldin.

Heavy #snow now falling across much of the Front Range as Winter Storm #Xylia starts to crank up. 1-2'+ in parts of CO/WY/NE along with wind gusts to 35-50 MPH on Sunday. So far >1950 flights canceled @DENAirport

We're live on @weatherchannel pic.twitter.com/YZBxwG4oDG

— Mike Seidel (@mikeseidel) March 13, 2021