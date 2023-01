Vecinos no quieren un supermercado Save A Lot en el sitio donde operaba Whole Foods en Englewood

Chicago.- Residentes y líderes de la comunidad están molestos porque un supermercado Save A Lot reemplazará al cerrado Whole Foods en Englewood.

Ellos argumentan que ese supermercado ofrece productos poco saludables.

Whole Food abrió por primera vez en 2016 en lo que alguna vez fue un desierto de alimentos, pero cerró sus puertas de manera repentina en noviembre del año pasado.

Los vecinos dicen que no quieren a la nueva tienda en su comunidad. Save A Lot se ubica en el 832 oeste de la 63rd en Englewood al sur de la ciudad.

Asiaha Butler, residente y directora ejecutiva de la Asociación de Residentes de Greater Englewood (RAGE), dijo que trabajó con otros residentes para expresar su oposición con respecto a esa tienda en su

vecindario debido a la calidad de sus productos.

“La marca en las comunidades afroamericanas no ha sido la mejor. Hablamos de la calidad de los productos. Hablamos de la calidad de la tienda”, dijo Butler.

“Estábamos divididos, un poco, sobre Whole Foods, pero abrumadoramente no nos gusta Save A Lot. Así que tengo la misma reacción que todos los residentes y otras personas que viven y trabajan aquí. No queremos esto”, dijo Ashley Johnson, residente y administradora de programas de RAGE.

Yellow Banana, una empresa de propiedad afroamericana que posee y opera 38 tiendas bajo el nombre de Save A Lot, firmó un contrato de arrendamiento por el edificio vacante en diciembre, según informó Block Club Chicago.

Aún no hay una fecha establecida para la apertura de la tienda.

Con información de ABC7 Chicago y CBS2 Chicago.

La publicación de noticias y la cobertura editorial de La Raza en internet son posibles en parte gracias al Chicago Community Trust. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo informativo en beneficio de la comunidad hispana de Chicago.