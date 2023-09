Video afirma falsamente que 850 personas murieron de miocarditis en México

Numerosos estudios y sistemas de monitoreo de seguridad han mostrado que las vacunas de ARNm contra el covid-19 son notablemente seguras. La miocarditis, o inflamación del músculo cardíaco, se ha identificado como un efecto secundario grave de las vacunas, principalmente en varones jóvenes tras una segunda dosis. Pero según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los casos son muy poco frecuentes y la mayoría de ellos se resuelven rápidamente. El covid-19 también puede provocar miocarditis. Sin embargo, el infrecuente riesgo de miocarditis inducida por la vacuna se ha caracterizado erróneamente una y otra vez para sembrar miedo y afirmar falsamente que las vacunas de ARNm contra el covid-19 son peligrosas.

Un ejemplo reciente es un video ampliamente compartido donde una mujer afirma falsamente que en Monterrey, la capital de Nuevo León, estado ubicado en el noreste de México, 850 personas murieron por miocarditis en un lapso de dos semanas. La mujer no vincula directamente las muertes con la vacunación contra el covid-19, pero dice, en inglés, que los doctores “están haciéndolo público” porque el gobierno y los medios “mienten” al decir que las muertes fueron causadas por una ola de calor y “porque la gente ya despertó y no van a dejarse empujar como lo hicieron durante la pandemia”. “Estos doctores se han armado de valor y están diciendo que estas 850 muertes en las pasadas dos semanas en Monterrey se deben a la miocarditis, miocarditis pura”, dice la mujer. Los comentarios en el video original en TikTok, publicado por una cuenta que ha difundido desinformación sobre el covid-19 anteriormente, demuestran que la gente entiende la referencia. “Es la vacuna”, dice uno. “Vacunas vacunas vacunas vacunas”, dice otro. Una versión más viral del video, republicado en Facebook, agrega emojis de corona en la pantalla, una referencia al coronavirus.

Pero no es cierto que 850 personas murieron en dos semanas en Monterrey por miocarditis o enfermedades relacionadas con el calor. Sonia Gómez, vocera para la secretaría de salud de Nuevo León, dijo a la Associated Press que la afirmación era falsa. Intentamos contactar a la secretaría, pero no recibimos respuesta.

El video distorsiona declaraciones realizadas en forma separada, pero el mismo día, por dos funcionarios estatales. Primero, Luis Enrique Orozco Suárez, vicefiscal de Nuevo León, dijo el 27 de junio que el Servicio Médico Forense estaba saturado tras recibir una cantidad de cadáveres entre dos y tres veces superior al promedio durante la ola de calor que afectó al estado durante ese mes. Dijo que la mayoría de las muertes habían sido provocadas por infartos agudos al miocardio, es decir, ataques cardíacos; pero que algunos de los fallecidos presentaban diversas enfermedades. Al ser consultado si los ataques cardíacos se debían a la ola de calor, Orozco dijo que eso debía ser determinado por la secretaría de salud.

Un infarto al miocardio no es lo mismo que una miocarditis. Un ataque cardíaco ocurre cuando el flujo de sangre que llega al corazón se bloquea o se reduce en gran medida, normalmente debido a una obstrucción en una o más arterias. La falta de oxígeno puede causar daño irreversible en el músculo cardíaco. La miocarditis es la inflamación del músculo cardíaco, lo que puede afectar su capacidad de bombear sangre. Orozco no dijo nada sobre miocarditis.

Ese mismo día, un funcionario estatal de la oficina del registro civil de Nuevo León declaró falsamente, en una entrevista con Telediario Radio, que 850 personas murieron por golpe de calor.

“¿Cuántas, perdón?”, preguntó el entrevistador, incrédulo. “De dos semanas para acá son 850 defunciones por golpe de calor”, dijo el funcionario Miguel Gallardo, según informes de prensa. Gallardo agregó que la causa de muerte escrita en los certificados de muerte era golpe de calor.

Autoridades estatales desmintieron la información inmediatamente.

“El Gobierno del Estado desmiente categóricamente la presunta cifra de muertes dada a conocer por la ola de calor, por el servidor público Miguel Gallardo”, dice un comunicado de prensa estatal.

Según declaraciones entregadas al día siguiente por la secretaría de salud del estado, Alma Rosa Marroquín Escamilla, entre el 14 y el 27 de junio 36 personas murieron por causas asociadas a la ola de calor. Marroquín dijo a los medios que otras 651 personas necesitaron de atención médica por golpe de calor o deshidratación. De acuerdo a una nota de prensa publicada el 19 de junio por El Universal, la ola de calor fue la peor en décadas, con temperaturas entre 40 y 45 grados Celsius (104 y 113 grados Fahrenheit) por 10 días, al día de la publicación.

El video viral muestra varias notas de prensa en español con la frase en inglés “EL GOBIERNO MIENTE” en la pantalla. Pero los artículos recuentan las faltas de comunicación: Gallardo afirmando incorrectamente que 850 personas murieron por golpe de calor, funcionarios estatales y federales negando la información, y el servicio forense diciendo que hubo muchas muertes debido a ataques cardíacos.

El video distorsiona estos eventos para hacer la afirmación falsa de que 850 personas murieron por miocarditis.

