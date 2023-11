Residentes de Chicago hablan sobre el significado de la gratitud en el Día de Acción de Gracias

Chicago. – Cientos de personas hacían cola, el jueves por la tarde, para disfrutar de una comida caliente y gratuita en el Día de Acción de Gracias.

Algunas de ellas expresaron el significado de la gratitud en este día tan especial.

“[Las personas] están llenas de gratitud, no es difícil encontrar una razón para estar agradecido”, dijo Stephanie McIntyre, voluntaria de Caridades Católicas.

La necesidad es alta y, sin embargo, esto es cierto. Pregúntele a cualquiera, al personal de Caridades Católicas, a los voluntarios o a los 400 hombres, mujeres y niños que reciben servicios, y no tendrán dificultades para encontrar algo.

“Hubo un tiempo en el que estuve casada”, dijo Sharon Cartledge. “Tenía una casa. Tenía hijos. Tenía un marido y lo perdí todo, pero dije que, si no pierdo a Dios, no me importa si lo pierdo todo. Mientras no pierda a Dios, Voy a estar bien”.

Los médicos dicen que practicar la gratitud puede tener un impacto realmente positivo en la salud, ya que libera sustancias químicas que te hacen sentir bien, como la dopamina y la serotonina.

“También tiene efectos fisiológicos reales porque ayuda a relajarse”, afirmó la Dra. Anne-Kathrin Eiselt, de Teladoc. “Te ayuda a calmar tu respiración, calmar tu ritmo cardíaco y eso puede reducir tus hormonas del estrés”.

Eiselt es psicóloga y neurocientífica de Teladoc Health. Ella dijo que practicar la gratitud como una forma de reducir el estrés, especialmente el estrés crónico, también puede mejorar su salud cardiovascular.

Y si el concepto todavía parece un poco abstracto. El Dr. Eiselt dijo que la ciencia sugiere que la bondad es la puerta perfecta a la gratitud porque, ya sea que des o recibas bondad, el cuerpo siente lo mismo.

Con información de CBS2 Chicago

