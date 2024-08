Juez avala la ruta para marchas aprobada por la Ciudad de Chicago durante la Convención Demócrata

Un juez ha determinado que la Ciudad de Chicago no está obligada a modificar la ruta, aprobada por la administración municipal, por donde manifestantes podrán marchar entre el 19 y 22 de agosto en el contexto de la Convención Nacional Demócrata (DNC) que se realiza esos días en Chicago.

La Coalición para Marchar en la DNC demandó a la Ciudad de Chicago alegando que se ha violado la Primera Enmienda de la Constitución al no permitirles concentrarse en las áreas cercanas al United Center, sede de la DNC. Las autoridades han aprobado un área para mítines y marchas en el Parque Unión (Union Park, a una media milla del United Center), pero las organizaciones que tienen previsto manifestarse han exigido que se les permita hacerlo en el entorno del United Center y consideran que el área en torno al Parque Unión es demasiado pequeña para los miles de personas que, se espera, acudirán a las manifestaciones.

Lo limitado del espacio, se afirma, creará aglomeraciones y limitará significativamente la posibilidad de manifestarse.

Mapa de las restricciones de acceso en torno al United Center de Chicago. Las manifestaciones se permitirán en el Union Park (su extremo sur se aprecia en la esquina superior derecha del mapa). (Department of Homeland Security) Crédito: Cortesía

En tanto, medios han reportado que el Servicio Secreto y la Policía de Chicago (CPD) trabajan ya en las medidas de seguridad para la DNC y han señalado que podrán manejar las concentraciones de miles de personas, tanto los asistentes a la convención como los manifestantes, que se reunirán en la ciudad.

El superintendente de CPD, Larry Snelling, dijo que no se tolerarán disturbios y que tan pronto se registren la policía intervendrá. Con todo, hizo una diferenciación entre disturbio y protestas, implicando que las segundas, al ser pacíficas, serán permitidas, como no lo serán las que impliquen vandalismo o violencia. No es claro, con todo, cuál será la reacción policial en caso de que manifestantes salieran del área permitida en el Parque Unión y avanzaran hacia el United Center.

