Crónica de una victoria anunciada: Trump regresa a la presidencia

Temprano por la mañana del 6 de noviembre la cadena televisiva ABC declaró al candidato republicano Donald Trump el ganador de la elección presidencial del día anterior.

Trump, con el apoyo de los hombres blancos, la gente en las zonas rurales de los estados claves y hasta de los hispanos logro obtener, al cierre de edición, el 51% del voto a escala nacional contra el 47.6% de la vicepresidenta demócrata Kamala Harris.

Trump ganó los estados de la llamada ‘muralla azul’ (Pensilvania, Michigan y Wisconsin) y con superó la línea de 270 votos del Colegio Electoral necesarios para ganar la presidencia. Al cierre, Trump suma 295 votos electorales contra 226 de Harris.

Así, Trump será en enero de 2025 el presidente número 47 en la historia de Estados Unidos.

Y en el Congreso, los republicanos le quitaron a los demócratas el control del Senado, que al cierre contaba con 52 senadores republicanos y 44 demócratas.

Fue un día lluvioso

El día 5 de noviembre de 2024 fue un día lluvioso en la ciudad de Chicago. Los meteorólogos hablaron de aguaceros, vientos y temperaturas en los sesenta grados Fahrenheit. Lloviznó desde temprano cuando abrieron las urnas a las 6 de la mañana y el pronóstico era que lo más fuerte de la lluvia sería por la tarde.

En la ciudad, los votantes saben bien su debe, pero no les gusta mojarse para poder emitir su voto. Y los climatólogos desde temprano en la mañana anunciaban que la lluvia mas fuerte seria por la tarde.

Eso sí, repetían una y otra vez los periodistas televisivos, quienes a las 7 pm, hora del cierre de casillas en Illinois, estuvieran en línea en los sitios de votar podrían hacerlo y los encargados de los precintos los mantendrían abiertos hasta que todos votaran.

‘No serán millones, pero sí va a haber deportaciones’

Entre la comunidad hispana de Chicago, la declaración de que Trump obtuvo la victoria en la elección general del 5 de noviembre fue recibida con asombro.

“Un verdadero desastre para la comunidad inmigrante del país”, dijo a La Raza el líder comunitario Carlos Heredia sobre la victoria electoral de Trump.

Trump prometió a sus seguidores que, de ganar la elección, iniciaría “las deportaciones masivas mas grandes en la historia del país.

Heredia señaló que es imposible deportar a 10 millones de inmigrantes sin que la economía del país se desplomé. “Pero sí va a haber deportaciones”, alertó Heredia, y dijo que la respuesta de los inmigrantes en todo el país es “organizarnos mejor y en todos los niveles”.

Selene Partida, presidenta de la organización Mexicanos en el Exterior, dijo a La Raza que debemos respetar el resultado electoral que le dio la victoria a Trump pero que “continuemos trabajando con la firmeza de siempre para apoyar a nuestra comunidad inmigrante”.

Partida agregó que, dentro de la comunidad hispana del país, es tiempo de organizarse y unirse “con una mentalidad positiva para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que se presente”.

“Sigamos enfocados en avanzar, apoyándonos mutuamente y fortaleciendo nuestra resiliencia”, precisó Partida.

Otras victorias en la ciudad

En la contienda para ocupar el puesto de Fiscal del Condado de Cook, la candidata demócrata Eileen O’Neill Burke derrotó al candidato Bob Fioretti, quien de ser demócrata hace años se convirtió en republicano pero a la fecha no ha ganado ninguna contienda bajo su nuevo partido. O’Neill Burke logró el 66% de la votación contra el 29% de Fioretti.

O’Neill Burke dijo que trabajará para erradicar las armas de fuego de las calles de la ciudad ya que se ha vuelto común, dijo, ver cada fin de semana que varios ciudadanos son heridos y muertos.

Por su parte, los congresistas hispanos Delia Ramírez y Jesús ‘Chuy’ García lograron con facilidad la reelección en los distritos congresionales 3 y 4, respectivamente.

Hispanos electos a la Junta de Educación

Chicago es “a union town”, decían los coros de maestros en la huelga que tuvieron durante la administración del alcalde Lori Lightfoot. Palabras que anuncian que en Chicago la clase obrera tiene bien puestos sus zapatos y sabe del poder de tener un sindicato que los represente.

Pero Chicago también es un “political town”, una ciudad politizada en la que sin un “padrino” por lo general nadie puede llegar muy lejos.

Y eso se vio en las elecciones no partidistas en las que se definieron 10 nuevos puestos de la Junta de Educación de Chicago.

A pesar de que estas elecciones no debían ser partidistas, en algunos casos sí se hizo campaña acusando a otros de ser o no ser partidarios de los republicanos o los demócratas.

En lo que concierne a los hispanos, al cierre las cifras del voto en los distritos 3, 7 y 8 son las siguientes.

En el Distrito 3 (Avondale, Belmont Cragin, Hermosa, Humboldt Park, Logan Square, Mayfair y Old Irving Park), Carlos Rivas ganó con el 56% (36,533 votos). Su contrincante Jason Dónes logró el 44% (28,642 votos).

Yesenia López ganó en el Distrito 7 (Archer Heights, Bridgeport, Brighton Park, Chinatown, Gage Park, La Villita, McKinley Park, Near West Side y Pilsen) con el 56% del voto (26,861). Su contrincante Eva Villalobos obtuvo 34% (16,101). Una tercera candidata, Raquel Dones, quedo en tercer lugar con el 9.7% (4,598 votos).

En el Distrito 8 (Barrio de las Empacadoras, McKinley Park y South Loop), el ganador fue Ángel Gutiérrez, quien obtuvo el 64% (37,165 votos). Su contrincante, el musicólogo Félix Ponce, logró el 36% (21,016 votos).

El alcalde Brandon Johnson designará a otros 10 miembros de la Junta de Educación de Chicago y se asignará a su presidente.

Donde se habla de repúblicas bananeras

Había un tiempo, muchos años atrás, que en este país de Norteamérica se hablaba despectivamente de las “repúblicas bananeras”.

Ahí, decían, había sospechas, intrigas, acusaciones, traiciones, corrupción, golpes de estado por militares de segunda y tercera.

Lo que no había en las “repúblicas bananeras”, decían los detractores, era estabilidad, democracia, permanencia, progreso, futuro.

Esto, de seguro, nos llevo a desconfiar de nosotros mismos, incluso de nuestras sombras, como diría Gabriel García Márquez.

Pero en las elecciones generales de Estados Unidos en 2024 se ha visto otra transformación.

En esta contienda entre Donald Trump y el presidente Joe Biden, primero, y después entre Trump y la vicepresidenta Kamala Harris ha habido acusaciones, insultos, falta de respeto y decoro.

Se ha hablado de que uno u otro candidato es un “peligro a la democracia”.

Se ha hablado de que un candidato está “suelto y desquiciado”. Ambos candidatos se han acusado de ser fascistas.

Ha habido acusaciones de tomar posturas de la “izquierda radical” y alusiones a Adolf Hitler. Y también ha habido, tristemente, violencia contra uno de los candidatos.

Muchos hispanos recuerdan los dichos y advertencias de sus padres de no ser muy fuertes críticos de sus prójimos.

Porque “lo que no has de querer, en tu casa has de tener” es un dicho entre los hispanos.

La imagen de la república bananera, tenemos que admitir, nos ha tocado a nosotros durante esta campaña en este país de Estados Unidos de América del Norte.

—

La cobertura editorial sobre elecciones de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la Field Foundation of Illinois, del Chicago Community Trust y de la iniciativa Press Forward.