Algunas preguntas clave sobre las posibles acciones antiinmigrantes de Trump

Ante la incertidumbre por las posibles acciones en materia de inmigración que podrían ser llevadas a cabo por el próximo gobierno de Donald Trump -entre ellas la amenaza de detenciones y deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados- La Raza entrevistó a Fred Tsao, asesor legal de la Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights (ICIRR), para trazar un panorama más claro y realista de lo que podría suceder y cómo reaccionar ante ello.

¿Intentará y podrá Donald Trump cerrar la frontera con México en su primer día como presidente como él lo ha prometido?

Tsao: Tu suposición es tan buena como la mía. Primeramente, nadie puede cerrar completamente la frontera porque va a haber gente que tiene que pasar. Hay comercio, trocas, trenes y otros productos que son parte del intercambio comercial entre países, tú sabes que ellos tienen que venir por la frontera. Así es, no es probable que alguien pueda cerrar la frontera. Yo creo que lo que tu pregunta está diciendo en realidad es si puede él, Trump, cerrar la frontera a las personas que intentan entrar a Estados Unidos.

¿Intentará Trump separar a los niños de sus padres inmigrantes otra vez? Durante su primera administración separó a 5,500 niños. El último conteo indica que 1,401 de esos niños no han sido aún reunificados con sus padres.

Tsao: La manera en que yo veo esta situación es que todo lo que él intentó antes lo puede intentar de nuevo. El terminó la separación de las familias solamente después que su propia hija se quejó. La retórica que se escucha es que quieren deportar a los padres junto a sus hijos (ciudadanos) para así no separar a los padres y sus hijos.

¿Restaurará Trump la aplicación de las leyes de inmigración en los sitios de trabajo, habrá redadas en las fábricas, los restaurantes y los sitios de construcción?

Tsao: Él ha dicho que sí lo hará.

¿Cuánto podría tomar deportar a 10 millones de inmigrantes indocumentados?

Tsao: Ten en mente la inmensa cantidad de dinero, tiempo, personal y equipo que tomaría. No hay ese tipo de dinero en el presupuesto federal para eso. Él podía decir Ok entonces vamos a deportar a un millón de gente por año. Pero eso en sí podría tomar 10 a 11 años para lograrlo. Este pasado año, ICE deporto a un cuarto de millón de personas. Son muchas personas. Es el número más alto en una década. Lo que yo pienso que van a hacer es hacerles la vida a los inmigrantes tan miserable para que ellos mismos opten por salir por si solos.

Durante la Gran Depresión de la década de 1930 dijeron que los inmigrantes estaban usando recursos que podían ir a los americanos. Durante la era de Joe McCarthy dijeron que inmigrantes eran organizadores y “comunistas”. ¿Que están diciendo ahora durante la era de Donald Trump? Trump está diciendo que nosotros “estamos envenenando la sangre del país”.

Tsao: Es la misma retorica que han dicho en el pasado, sí.

¿Están los inmigrantes envenenando la sangre del país como dice Donald Trump?

Tsao: Tú realmente no quieres que conteste eso. No, no la están envenenando.

¿Puede Donald Trump abolir la ciudadanía de los hijos de indocumentados nacidos aquí?

Tsao: La respuesta es no. Esto es parte de la Constitución de Estados Unidos y fue incluida en la Constitución de inmediato después de la Guerra Civil cuando estas enmiendas fueron aprobadas. Es comúnmente entendido que los hijos de inmigrantes serian incluidos como ciudadanos de este país si ellos nacían aquí. Esto fue sostenido en una decisión por la Suprema Corte en un caso relacionado a un hombre chino en 1898.

¿Puede Trump congelar las cuentas bancarias de los inmigrantes que usan número ITIN?

Tsao: No. Tiene que haber tipo de razones legales para congelar los bienes. Yo no sé lo que eso seria. En muchos casos una cuenta bancaria puede ser apropiada si hay un tipo de enjuiciamiento criminal como terrorismo.

¿Qué industria seria dañada más por las deportaciones masivas? ¿Restaurantes, hoteles, la agricultura o los sitios de construcción?

Tsao: No tengo los números sobre eso. Yo no creo que sería solamente una industria. Ciertamente todas las que tu mencionaste. Yo agregaría que hay mucha gente con DACA actualmente que son maestros, que son doctores, que podían estar trabajando en sus profesiones. Claro, hay un numero de abogados que tienen DACA. Todas las profesiones serian afectadas por igual.

¿Puede Trump deportar a México a inmigrantes que no son mexicanos y que son de otros países?

Tsao: Eso depende de México, eso no depende de Trump, esa no es su decisión. Han existido arreglos en los cuales el gobierno de México acepta a gente que no son mexicanos. La presidenta Claudia Sheinbaum tendría que hacer esa decisión y según opiniones recientes la respuesta es no.

¿Es imponer aranceles una manera de formular la política migratoria?

Tsao: Ciertamente, la última vez que fue presidente Trump usó los aranceles como un arma para convencer a México de que debía ser más duro contra los inmigrantes que cruzaban por su frontera norte. Esa vez el presidente López Obrador era más susceptible a ese tipo de presión. Así que sí, yo pienso que ciertamente es probable que Trump lo intente de nuevo.

Él está usando cualquier cosa que lo ayude a desarrollar a su agenda.

Tsao: Sí y sin importar el dolor que él inflija a la gente de su propio país.

¿Que deben hacer los individuos para tratar de no ser deportados? ¿Qué recursos legales tienen ellos? ¿Tienen que ver a un juez?

Tsao: En la mayoría de los casos, alguien que es levantado tiene que presentarse ante un juez y el juez emite una orden de deportación. Ese es el caso ciertamente para cualquier persona que es arrestada excepto allá en la frontera. Y esto puede tomar meses. El departamento de ICE históricamente ha puesto presión a la gente para que firmen no ejercer su derecho y acuerden no tener una cita en la corte. Sí, ellos pueden intentar poner a la gente en centros de detención tan horribles que la gente firma para un curso de acción más rápido.

¿Qué es lo que pueden hacer las organizaciones que no quieren ver deportaciones masivas?

Tsao: Yo creo que una de las cosas más importantes es informar a la gente cuáles son sus derechos. Ellos no tienen que abrir la puerta. Ellos no tienen que abrir la puerta a menos que los agentes tengan una orden de cateo firmada por un juez. Ellos no tienen que contestar preguntas, ellos no tienen que firmar ningún documento. Ellos tienen el derecho de hablar con un abogado. Eso es meramente importante. Y las organizaciones tienen que ser cuidadosas en el tipo de información que ellos colectan porque lo que ellos no colectan no los pueden forzar a divulgarlo. Esto es lo que yo considero que es importante en estos próximos cuatro años que vienen.

¿Hasta qué punto se espera que ciudades santuario como Chicago y Los Ángeles cooperen con los arrestos de inmigrantes hechos por agentes de ICE? Tom Toman, el “zar de la frontera” de Trump, ha dicho que espera que las ciudades santuario cooperen con ICE. ¿Es cierto esto?

Tsao: Las ciudades que restringen la cooperación con ICE tendrían que enmendar esas leyes. El gobierno federal intentará presionar a esas ciudades a hacer esos cambios, pero no pueden requerir a las ciudades a tener que hacerlo.

