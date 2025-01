Organizaciones cívicas rechazan modificar la ordenanza de ciudad santuario de Chicago

La iniciativa Illinois Latino Agenda (illinoislatinoagenda.org) emitió un comunicado en respuesta a la propuesta hecha por dos concejales de Chicago para que la ordenanza Welcoming City sea modificada para permitir cierta colaboración de las autoridades locales con las de inmigración.

La ordenanza Welcoming City postula que Chicago es una ciudad santuario en materia de inmigración y prohíbe a la policía y funcionarios de Chicago colaborar con las autoridades federales en cuestiones de inmigración, incluida en ello la detención de indocumentados.

Los concejales Raymond López (Distrito 15) y Silvana Tabares (Distrito 23) han propuesto modificar esa ordenanza (chicityclerk.s3.us-west-2.amazonaws.com/s3fs-public-1/Rule%2041%20Notice%20Lopez-Tabares_0.pdf) para permitir la coordinación de autoridades locales con las federales en casos de indocumentados detenidos o sentenciados por ciertos cargos relacionados con pandillas o drogas.

López y Tavares afirman que con ello se evitará que agentes federales recorran agresivamente las comunidades en busca de indocumentados con historial delictivo.

Sin embargo, la Illinois Latino Agenda, que reúne a decenas de organizaciones cívicas latinas de Chicago, afirmó al respecto en un comunicado:

“Hoy, la Agenda Latina de Illinois se coloca junto a líderes comunitarios y concejales para defender a las comunidades latinas de Chicago y reafirmar el compromiso histórico de nuestra ciudad de ser un lugar de refugio y oportunidad. Los cambios propuestos a la ordenanza Welcoming City por los concejales Raymond López (15) y Silvana Tabares (23) representan una amenaza directa para nuestros vecinos migrantes y para el bienestar de todos los habitantes de Chicago”.

“Las personas que migran a Estados Unidos, independientemente de su estatus, fortalecen nuestros vecindarios, enriquecen nuestra cultura e impulsan nuestra economía. Permitir que los oficiales de policía trabajen con agentes federales generaría miedo, desalentaría a los miembros de la comunidad de llamar a los servicios de emergencia, alentaría prácticas policiales sin orden judicial y desviaría recursos de la policía de abordar problemas de seguridad pública hacia la persecución de nuestros vecinos basándose en su estatus migratorio”.

“Nuestra ciudad ha sido orgullosamente una Ciudad Santuario durante más de 40 años, demostrando resiliencia y unidad frente a desafíos externos. Ahora no es momento de actuar por miedo, es momento de dar un paso al frente por nuestra ciudad. Instamos a todos los miembros del Concejo Municipal a rechazar esta propuesta perjudicial, que, de ser aprobada, violaría la Ley de Confianza (TRUST) de Illinois. Mantengamos el legado de Chicago como una ciudad diversa e inclusiva que protege a todos los que la llaman hogar”.

Por su parte, la oficina del procurador de Illinois, Kwame Raoul, emitió un comunicado con su posición sobre esta propuesta de reforma a la ordenanza Welcoming City:

“A primera vista, la ordenanza propuesta crearía posibles conflictos con la Ley TRUST de Illinois (específicamente 5 ILCS 805/15). La propuesta está llena de problemas de debido proceso y parece tener consecuencias no deseadas de perfil racial, con sus referencias al merodeo, y de revictimización de sobrevivientes de trata de personas que fueron forzados a la prostitución”.

“La Ley TRUST de Illinois no impide que el Departamento de Policía de Chicago (CPD) colabore con las fuerzas federales de seguridad en investigaciones criminales, como investigaciones de tráfico de drogas o armas que puedan involucrar a ciudadanos o no ciudadanos, y el CPD sigue estando obligado a cumplir con órdenes de arresto criminales federales. Sin embargo, la Ley TRUST deja claro que la ley estatal no otorga a las agencias de seguridad locales la autoridad para hacer cumplir leyes de inmigración civil federales. Esto incluye participar, apoyar o ayudar de cualquier forma en operaciones federales de control migratorio”.

“La Ley TRUST fomenta la seguridad pública y la confianza en las fuerzas de seguridad al asegurar a testigos y víctimas de crímenes que pueden cooperar con las agencias locales sin temer la deportación para ellos, sus seres queridos o sus vecinos. No limita a los agentes de seguridad locales en el cumplimiento de sus deberes al investigar violaciones de leyes penales. Más bien, reitera que la aplicación de las leyes de inmigración civil es responsabilidad del gobierno federal, no de las fuerzas de seguridad locales o estatales en Illinois”.

Se prevé que la propuesta de los concejales López y Tavares podría ser puesta a votación del Concilio de Chicago en la sesión de este miércoles 15 de enero.

