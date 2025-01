Juan M. Soliz: ‘Un David que enfrentó a un Goliat’

El abogado Juan M. Soliz falleció el día 21 de diciembre del 2024 a causa de un derrame cerebral. Él tenía 75 años.

Soliz nació el 4 de diciembre del 1949 en Morton, Texas, y después su familia se mudó a Lovington, Nuevo México. Él se graduó de maestro en la Eastern New México University, pero dejó esa carrera para estudiar leyes. Se graduó como abogado de la Universidad de Washington, en Seattle, en 1976.

Como abogado tuvo una larga y distinguida carrera de 48 años además de ser representante estatal por el Distrito 20 de Illinois y concejal del Distrito 25 en Pilsen.

Juan M. Soliz se mudó a Chicago en 1978 para trabajar para la Legal Asístanse Foundation, donde se especializó en leyes de inmigración.

Los servicios fúnebres de Soliz se programaron para el jueves 23 y viernes 24 de enero de 2025 de 4 pm a 8 pm en Wolniak Funeral Home, 5700 S. Pulaski Rd., Chicago, Illinois, 60629.

Una misa de cuerpo presente será llevada a cabo en la Iglesia San Pío, 1919 S. Ashland Ave., Chicago, Illinois, 60608 a las 11:30 am el sábado 25 de enero de 2025.

Homenaje al abogado Soliz

Como un tribute al defensor y servidor publico que fue Soliz, La Raza les pidió a cinco miembros y líderes de la comunidad nos dieran una observación, anécdota o recuerdo del incansable luchador por los derechos humanos que fue Juan M. Soliz.

Blanca Vargas, líder y activista con LULAC

“Muy orgullosa del abogado Juan M. Soliz, mi ‘Benito Juárez’. Cuando se postuló para legislador me apunté a las filas como voluntaria y regalé mi máquina de escribir para empezar y todo el equipo de voluntarios trabajamos arduamente y llegamos al éxito de su victoria como el primer legislador mexicano en el Capitolio en Springfield.

Soliz abrió las puertas para miles de mexicanos y defendió nuestros derechos civiles tanto en inmigración como en otros asuntos civiles.

Cuando regresó a su práctica privada me consideré muy afortunada por Soliz, quien siempre me regresó mis llamadas con prontitud y ayudó a mis constituyentes por una cuota mínima o totalmente pro bono. Y siempre me llamo ‘Blanquita’…”.

Juan Mora Torres, activista y profesor de Historia en la Universidad DePaul

“Seleccionado como el candidato para el Distrito 20 legislativo de Illinois por varios líderes de la comunidad en 1982, Juan M. Soliz inició un nuevo capítulo en la historia del activismo latino.

Aunque otros candidatos latinos habían previamente corrido para un puesto electo, ninguno de ellos encendió un movimiento tan amplio como la campaña de Soliz.

A pesar de que Juan M. Soliz había perdido la elección, el nuevo movimiento comunitario continuó con la meta de liberar a los barrios del control de 30 años del Partido Demócrata regular”.

El abogado Juan M. Soliz en su tiempo como pionero de los funcionarios electos latinos en Chicago. (Cortesía Frances Meléndez) Crédito: Cortesía

Omar López, activista y líder mexicano

“En realidad yo nunca trabajé con Juan M. Soliz porque yo funcionaba en el lado norte de la ciudad. Juan M. Soliz fue la vanguardia del movimiento progresista electoral en la comunidad mexicana. Fue el clásico David y Goliat que se enfrentó a la potencia política del Distrito 25, Vito Marzullo, y ganó y abrió las puertas para que detrás de él entraran otros mexicanos a ser oficiales electos. Sin Juan en la vanguardia hoy no hubiera la representación política que tenemos hoy”.

Benjamín Pintor, activista y doctor en medicina China

“Yo me di de voluntario para una de las campañas del abogado Juan M. Soliz como observador en los comicios. Yo era en esos años un joven profesional trabajando para la Blue Cross Blue Shield Association y tomé tiempo de mi trabajo para ayudar a Juan cuando el entró a la política de Chicago.

Los comicios estaban en Pilsen y yo recuerdo que muchos blancos y latinos estaban votando por Juan Soliz (cuando menos eso es lo que decían al salir de ahí). Claro que teníamos a los muchachos del incumbente ahí en el lugar de los comicios también. Pero no se quedaron mucho tiempo. Yo recuerdo que me quedé hasta que cerraron los comicios y participé en reconciliar los conteos de las urnas. Usamos las máquinas de tabular los resultados.

Los que estaban a cargo del lugar querían reportar los resultados por teléfono a varias oficinas, pero no podían porque los números iniciales y el conteo de las máquinas no se reconciliaban. Yo pude reconciliar el conteo (para el asombro de otro abogado que era observador del comicio también).

Las boletas y las máquinas entonces fueron enviadas a City Hall para un conteo oficial. ¡Qué noche! Me imagino que mi experiencia no fue única en todo el distrito, pero la emoción era increíble e infecciosa al final”.

Carlos Arango, líder mexicano, exdirector de Casa Aztlán

“Juan M Soliz logró una gran aportación al movimiento de los inmigrantes. Él como abogado fue al Aeropuerto O ‘Hare a detener la deportación de muchas personas. La Migra tenía en el aeropuerto a los detenidos y Juan M. Soliz fue a defenderlos con su equipo, que consistía de Roberto Cornelio, Jesús ‘Chuy’ García, Nelly Zavala, Connie Valdez, Arturo Jauregui, Carlos González y Alma Alvarado. Y todos ellos estuvieron ahí tratando de detener las deportaciones de muchos mexicanos y mexicanas con bastante éxito.

Es algo que poco se había reconocido, pero ha sido una de las mayores contribuciones del primer abogado mexicano o méxicoamericano de la Legal Aid Foundation defendiendo a los inmigrantes indocumentados con el antecedente en esa oficina del Caso Silva, que también logró recuperar las visas de muchos mexicanos que habían sido entregadas erróneamente a otras personas. Recordemos a Juan de esta manera”.

