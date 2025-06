Cómo la tecnología transformó la Tesorería del Condado Cook

Cuando asumí como Tesorera del Condado Cook en 1998, encontré una oficina atrapada en el pasado: cajas con $30 millones en cheques sin cobrar acumulaban polvo en el piso en lugar de generar intereses. Solo cuatro computadoras y seis máquinas de escribir servían a un equipo de cientos de empleados.

Fue una llamada de atención. Pero supe que estaba en el lugar correcto. Siempre he creído en sacudir las estructuras… y eso fue exactamente lo que me propuse hacer.

Lo primero que me preocupó fue la “falta de interés” que esos cheques sin depositar estaban generando para el condado. De inmediato implementé un sistema de lockbox, un servicio bancario que permite depositar cheques más rápido. Solo ese cambio triplicó los ingresos por intereses en mi primer año.

Luego reemplazamos los procesos en papel por una red informática para manejar cobros, reembolsos, depósitos y distribuciones. Automatizar permitió que los depósitos fueran instantáneos y los intereses se generaran en tiempo real.

Gracias a esas mejoras, eliminamos cinco oficinas satélites y redujimos el personal de 250 a unos 60 empleados.

Pero no nos detuvimos allí. Creamos nuestro sitio web: cookcountytreasurer.com, hoy un portal disponible las 24 horas. Solo el año pasado tuvo más de 6.5 millones de visitas, y desde su lanzamiento ya supera los 100 millones. El sitio permite buscar reembolsos y verificar exenciones en más de 200 idiomas, promoviendo equidad e inclusión en cada vecindario.

En 2002, el Condado Cook fue uno de los primeros del país en ofrecer pagos de impuestos a la propiedad en línea. Creamos un sistema seguro para transferencias bancarias directas. Hoy, más de 850,000 personas pagan por internet cada año, sin costo si usan su cuenta bancaria.

Durante la década de 2010 incorporamos la opción de pago desde teléfonos inteligentes. Desde 2017, se han registrado más de 12 millones de visitas móviles. Ese mismo año lanzamos la opción de descarga digital de facturas y desde entonces, se han bajado más de 7 millones.

En 2018 comenzamos a emitir reembolsos automáticos por pagos en exceso. Ya hemos devuelto más de $150 millones a través de 175,000 reembolsos. Actualmente, hay disponibles más de $122 millones por sobrepagos y más de $33 millones por exenciones. Ingrese hoy a cookcountytreasurer.com para saber si le corresponde dinero.

Siempre he creído que un buen gobierno trabaja para la gente. Por eso, desde hace más de 25 años me he enfocado en simplificar el sistema tributario, adoptar innovación y ofrecer herramientas útiles a los contribuyentes.

Cada año recaudamos más de $18,000 millones en impuestos a la propiedad, que financian escuelas, servicios de emergencia y más de 2,000 unidades de gobierno local. Esos impuestos, pagados por los dueños de casi 1.8 millones de propiedades, mantienen en marcha al segundo condado más grande del país. Y la forma en que administramos esos fondos puede —y debe— seguir evolucionando.

El futuro del gobierno es digital, transparente y accesible. Mientras yo sea su tesorera, seguiré guiando esta oficina en esa dirección.

–Maria Pappas es la tesorera del Condado Cook