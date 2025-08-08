Una madre hondureña con cáncer en Illinois decide autodeportarse antes de ser arrestada

Karen Flores Granados tuvo el sueño de venir a Estados Unidos para alejar a sus dos hijos, de 13 y 7 años, de la violencia callejera que impera en su natal Honduras.

Flores Granados, de 34 años, llegó a Estados Unidos en medio de la pandemia de covid-19.

Pero ella desarrolló cáncer tras llegar a este país y ya muchas veces no pudo trabajar porque acudir a la sala de urgencias fue una rutina frecuente.

Apenas el pasado miércoles, la señora Flores Granados se desmayó en su trabajo y tuvieron que transportarla a un hospital en una ambulancia.

Ella tiene un nivel alto de anemia y, según los doctores, el cáncer se les ha ido a otras partes del cuerpo.

Ahora que se siente más gravemente enferma, Flores Granados entró en el santuario Unidos Dando Esperanza en Waukegan y, ante la extensa actividad de redadas y detenciones de inmigrantes, Flores Granados ahora quiere regresar a su natal Honduras.

Ella no quiere ser detenida y encarcelada y además le preocupan mucho sus dos hijos, ambos aún menores de edad. No quiere que los agentes de ICE la vayan a separar de sus hijos.

Como muchos otros inmigrantes, ahora bajo la mira del presidente Trump, Flores Granados ha perdido su seguro médico.

“Yo vine a este país”, dijo Flores Granados, “para salvar a mis dos hijos, pero la vida tenía otro plan y ahora estoy batallando con el cáncer, no puedo ya recibir tratamiento ni puedo ya trabajar y estoy viviendo con el temor de que yo aún no tengo documentos”.

“No quiero ser detenida y encerrada en un centro de detención, así que prefiero elegir regresar por mi parte a mi país de origen con mis niños”, dijo Flores Granados.

La pastora y líder Julie Contreras, de la iglesia Santuario Unidos Dando Esperanza, dijo que su iglesia ofrece ayuda a madres como Karen Flores Granados y explora todas las opciones legales para sus casos.

“Si no hay ninguna otra forma de alivio, a estas familias se les provee asistencia para poder regresar a su lugar de origen en una manera respetable y digna”, dijo Contreras.

La pastora Contreras agregó que la comunidad hispana de Waukegan está donando maletas y ropa para el regreso de Flores Granados a Honduras.

La religiosa criticó la reciente visita de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interna (DHS, en inglés), al área de Chicago. Noem llevó a cabo una conferencia de prensa hoy por la mañana en Lombard, Illinois.

“Hoy la secretaria Noem está aturdidamente abriendo más centros de detención y bajando los estándares para emplear a más agentes de ICE, así arruinando la integridad de esa agencia”, dijo Contreras.

“Mientras, nosotros luchamos por mantener viva la humanidad de nuestra gran nación como personas de la fe”, dijo Contreras.

