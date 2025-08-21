¿Es hora de que Chicago tenga un alcalde de origen mexicano?

¿Tendrá la ciudad de Chicago algún día a un alcalde de origen mexicano?

La Oficina del Censo de este país indico que en el año 2023 la ciudad de Chicago tenia a 578,000 552,000 habitantes de origen mexicano. Es más, los mexicanos en la ciudad son 70% de todos los hispanos.

En relación a los residentes blancos y los afroamericanos los mexicanos en la ciudad son el 21% de la población de la ciudad (los hispanos en general son el 30%).

Esto nos lleva a la pregunta: ¿cuándo la ciudad tendrá a un alcalde de origen mexicano como Los Ángeles en California o San Antonio en Texas?

La revista Chicago, en su edición de febrero de este año, nombra dos posibles candidaturas hispanas: las de Anna M. Valencia y Susana Mendoza.

Valencia es la secretaria de la ciudad y Mendoza es la contralora del estado de Illinois.

Mendoza no ha dicho que va a contender por ese puesto. Mendoza tampoco, pero ha dicho que no buscará su reelección como contralora del estado.

Mendoza dijo a los medios en pasado julio que dejará sus opciones abiertas y que le gustaría primero platicar con los votantes.

La revista Chicago dio a entender que, quizás, el desempeño del alcalde Brandon Johnson no lo lleve a ganar un segundo periodo en el quinto piso de City Hall.

Citando una encuesta, la revista Chicago en el artículo titulado ‘The Next Mayor’ dice que el alcalde Johnson tiene un porcentaje de favorabilidad de 14%, lo que sugiere que hay espacio para que candidatos lo reten en las próximas elecciones a alcalde, en 2027.

Un alcalde de origen mexicano

Carlos Arango, activista y observador de la política en esta ciudad, dijo a La Raza que de haber un candidato de origen mexicano, él o ella debe ser una persona progresista.

Y, además, dijo Arango, dicha persona de salir de la comunidad mexicana debe ser inteligente, que sepa formar una coalición con los afroamericanos y con los votantes blancos.

Entre los posibles aspirantes que Arango ve entre los políticos hispanos está la comisionada Alma Anaya, del Condado Cook.

Anaya, de origen mexicano, según Arango, ha tomado posturas progresistas en torno a la comunidad mexicana y a otras comunidades.

Pero, advierte Arango, ser un alcalde para todos también implica saber manejar el gobierno de la ciudad, resolver problemas de sus finanzas y lograr programas para el beneficio de todos los habitantes de la ciudad.

Aunque Mendoza sí ha desempeñado su trabajo bien como contralora, Arango dijo que para conseguir votos se requiere ser un alcalde de todos.

Mendoza en julio dijo a los medios que ella es la candidata hispana que ha generado más votos que cualquier otro político hispano.

Sí, pero en 2019, cuando ella se postuló para alcalde, quedó en quinto lugar entre varios candidatos.

Arango dio que no sabe si el congresista Jesús ‘Chuy’ García quiera o busque competir de nuevo para alcalde, ya que no tuvo éxito la última vez que se postuló para ese puesto, en 2023.

La comunidad está desunida y participa poco en las elecciones

El educador Leonardo Ramírez, exdirector del programa LARES en la Universidad de Illinois en Chicago (UIC), dice ve muy desunida a la comunidad mexicana si se trata de apoyar a un candidato a alcalde de origen mexicano.

La comunidad mexicana, según Ramírez, necesita una organización sombrilla que abarque casi todos los derechos por los que lucha la comunidad mexicana.

Un candidato a alcalde deberá tener una visión de cómo desea transformar a la ciudad y lograr cambios para todos, no solo los mexicanos, según Ramírez.

Y, al igual que Arango, Ramírez sostiene que cualquier candidato para alcalde, si resulta uno entre los mexicanos, debe ser progresista y defender posturas progresistas en torno a todos los votantes de la ciudad.

Ramírez también señala el caso de la elección de Harold Washington como algo que dinamizó a los votantes de Chicago en 1983.

En torno a posibles candidatos, Ramírez se pregunta si ‘Chuy’ García aún está pensando en competir para alcalde, pero hasta la fecha el congresista no ha mencionado esa posibilidad.

La historiadora Lilia Fernández, de la Universidad de Illinois en Chicago (UIC) y autora del libro ‘Brown in the City: Mexicans and Puerto Ricas in Postwar Chicago’ (University of Chicago Press, 2012), dijo a La Raza sobre la posibilidad de tener en Chicago un alcalde de origen mexicano que “esta es una pregunta que yo me he hecho en el pasado reciente… Yo tenía esperanzas las dos veces que ‘Chuy’ García se postuló de que él se convertiría en el primer alcalde latino de Chicago”.

“Desafortunadamente, de lo que yo entiendo, Rahm Emmanuel usó unas tácticas sucias para asegurarse de que eso no sucediese”, dijo Fernández. “Y más recientemente, Paul Vallas aparentemente atrajo a cierto número de votantes que pudieron haber votado por García, algo que fue desafortunado pero no sorprendente”.

Fernández agregó que su esposo Juan González, periodista ahora trabajando para el Great Cities Institute de UIC, logró hacer un análisis de la elección que condujo a Brandon Johnson a la alcaldía y encontró que solo 11% de los latinos elegibles para votar participó en la elección.

“Ese es un factor contribuyente, sin duda alguna, de por qué aún no hemos visto a un alcalde atino”, precisó Fernández.

Comité de búsqueda

El activista Arango sugirió la idea de formar un Comité de Búsqueda para entrevistar a candidatos que tengan un interés en postularse para alcalde de la ciudad de Chicago.

Y mientras tanto, Ramírez señaló que un candidato o candidata de origen mexicano para alcalde debe tener un buen conocimiento de la comunidad mexicana y tener una visión de lo que quiera lograr en el futuro.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust y de la iniciativa Press Forward.

