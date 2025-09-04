La Guardia Nacional no se formó para patrullar las calles de las grandes ciudades

La controversia sobre el posible despliegue de la Guardia Nacional en Chicago nos lleva al pasado a recordar otros incidentes entre tropas federales y civiles.

La masacre de Boston es quizá el primer incidente de este tipo en la historia de Estados Unidos.

Esta masacre ocurrió el 15 de marzo de 1770 en Boston después que un grupo de personas le reclamó a los soldados ingleses. La gente les empezó a tirar bolas de nieve y basura y los soldados dispararon contra los civiles, matando a cinco de ellos.

Entre las víctimas estaba Crispus Attucks, un marinero de ascendencia africana y nativo americana. Attucks es considerado la primera baja de la Revolución Americana, la cual comenzó cinco años después en 1775.

En 1957, el gobernador de Arkansas Orval Faubus movilizó a la Guardia Nacional de Arkansas para prevenir que nueve estudiantes afroamericanos se integraran una escuela. Esto ocurrió después del fallo de 1954 del caso ‘Brown v. Board of Education’. La Corte Suprema dijo en su decisión de este famoso caso que las escuelas segregadas por raza eran ilegales.

El presidente Dwight Eisenhower federalizó entonces la Guardia Nacional de Arkansas para proteger a los nueve estudiantes de los blancos racistas que le negaban el acceso a la escuela.

Otros dos incidentes del año 1970 llegan en mente al ver en la actualidad al presidente Donald J. Trump enviar a la Guardia Nacional a Los Ángeles y a Washington DC, y ahora querer hacer lo mismo en Chicago.

En 1970 Richard M. Nixon era el presidente del país y era la época en que la Guerra en Vietnam se expandía cada vez más, pero también la oposición a esta guerra, especialmente en las universidades del país.

El 4 de mayo de 1970 Nixon envió a la Guardia Nacional a la Universidad Kent State donde se efectuaba una protesta contra la Guerra en Vietnam.

Nixon, un presidente republicano, odiaba que los estudiantes universitarios se opusieran a la guerra en Vietnam. Aunque los estudiantes estaban en su derecho de protestar, esto disgustaba a Nixon que veía a las protestas como algo “no americano”

Ese día en la Universidad Kent State, en la ciudad de Kent, en el estado de Ohio, 28 efectivos de la Guardia Nacional dispararon 67 balas en 13 segundos contra los manifestantes, matando a cuatro estudiantes.

Las victimas fueron Allsion Krauze, de 20 años; Jeffrey Miller, de 20 años; Sandra Lee Scheuer, de 20 años. Ellos tres murieron en la escena.

Otra víctima, William Schroeder, de 19 años, falleció en el Hospital Robinson Memorial de la ciudad de Kent.

Mientras tanto las protestas universitarias contra la Guerra en Vietnam continuaban.

El 15 de mayo de 1970, policías de la ciudad de Jackson, Mississippi, y patrullas del estado dispararon 460 balas en 30 segundos contra los estudiantes afroamericanos que efectuaban una protesta contra la Guerra en Vietnam. Dos estudiantes fueron muertos y doce heridos.

Las dos víctimas fueron Phillip Lafayette Gibbs, de 21 años y James Earl Green, de 17 años.

Vale decir aquí que el uso de la Guardia Nacional está prohibido a menos que exista una insurrección o un desastre natural grande como un huracán o un temblor y solo para ir a rescatar a las víctimas.

Trump ahora usa a la Guardia Nacional porque sus asesores no le dicen o a él eso no le parece relevante que es inconstitucional enviar tropas federales a las ciudades “para controlar el crimen”.

En el caso del presidente Nixon, su afán de querer espiar a los demócratas lo llevo a cometer los errores del escándalo de Watergate y esto lo forzó a renunciar a la presidencia.

Buscar “humillar” a los demócratas en las “ciudades azules” puede llevar a Trump a cometer errores graves que al final de cuentas lo pueden obligar a renunciar. La historia se puede repetir.

¿La pregunta que todos deben hacerse es por qué Donald Trump no envió a los miembros de la Guardia Nacional al Capitolio el 6 de enero de 2021 cuando una inmensa turba de supremacistas blancos forzó su entrada, dañaron la propiedad e hirieron a varios policías?