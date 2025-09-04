Música, tradición y orgullo en festival El Grito de Independencia de México en Grant Park

Actualización: Los organizadores de El Grito Chicago anunciaron que el festival en Grant Park se pospone por motivos de seguridad de la comunidad.

El tradicional Grito de Independencia de México regresa este año durante el festival que se realizará el 13 y 14 de septiembre en el Parque Grant, en el centro de Chicago.

Los eventos incluyen la presentación de Oscar Maydon y Banda Los Recoditos, la ceremonia cívica del Grito auspiciada por la Cónsul General de México y la actuación de varios artistas de México y Estados Unidos.

El festival del Grito en Grant Park se da en un lugar cerrado con seguridad para los asistentes.

Ante las afirmaciones de que agentes de la Policía de Inmigración (ICE) podrían realizar en Chicago grandes redadas de inmigrantes en septiembre, o de que la Guardia Nacional podría ser desplegada en la ciudad, el director de la Cámara Hispana de Comercio de Illinois, Jaime di Paulo, comentó a La Raza sobre cómo esto podría afectar la celebración del Grito.

“La presencia de la Guardia Nacional en Chicago podría generar un ambiente de miedo e incertidumbre, lo que afectaría directamente la afluencia de clientes a los comercios y restaurantes”, dijo di Paulo.

“Esto podría resultar en una disminución significativa de las ventas además de que los propietarios podrían enfrentar costos adicionales en medidas de seguridad,” añadió di Paulo. “La percepción de una ciudad insegura podría disuadir a los turistas y a los residentes por igual, perjudicando aún más la economía local”.

Detalles del festival de El Grito

El evento este año incluye además la oferta de lo mejor de la comida mexicana, una zona expandida para niños, juegos mecánicos y muestras de arte.

El evento de dos días de duración incluye el festival en Butler Field en el Parque Grant y la ceremonia cívica de El Grito en la Concha Petrillo, ambos en el centro de Chicago. El evento, anunciaron sus organizadores, entre los que destaca la Cámara Hispana de Comercio de Illinois, incluirá una larga lista de talento mexicano y méxicoamericano.

Aquí a continuación esta la lista de los artistas invitados a participar en este evento.

Sábado 13 de septiembre de 2025:

Oscar Maydon, estrella de la música regional mexicana y principal actuación. Además, Banda La Adictiva, procedente de Sinaloa; Los de la Homan, conocidos por sus corridos virales; y Sin Anestesia, grupo de rock en español de Chicago.

También se presentan El Malo, una voz emergente en la música regional; Juanpi, un dj mexicano que creció en Tijuana, México; También JM, un exitoso dj Latino actualmente creando olas de interés en Chicago, Miami y Atlanta.

En la pista de baile Kombi se presentarán el sábado 13 de septiembre los siguientes DJ: DJ Dusty, DJ Quality, Flores Negras, Karennoid y DJ Mago.

Domingo septiembre 14, 2025:

Banda Los Recoditos será la presentación estelar del domingo. Con tres décadas de trabajo y éxitos, la banda presenta su icónico sonido que atraviesa generaciones.

La ceremonia cívica del Grito será el domingo 14 de septiembre y es presentada y auspiciada por el Consulado General de México como un tributo a los próceres de la Independencia de México.

El Ballet Folclórico de Chicago amenizará con su rica presentación cultural.

Los K-Bros es un cuarteto que brinda corridos a su audiencia con nuevas fusiones de estilos. El Mariachi Herencia México hará acto de presencia, grupo que ha sido nominado 12 veces a un Premio Grammy.

Se presentarán además Selena El Show, un tributo a la estrella del tex-mex Selena Quintanilla; Hashtom, un DJ de 23 años que produce música de México y ahora de Chicago; Cedeño, legendaria DJ de Chicago con 20 años de experiencia; y los DJ Jesse El Grandote, Pablo Serrano, Colocha, Mala Vida y Captain Rich.

Entradas al festival

Los boletos pueden comprarse en la página webelgritochicago.com y comienzan en $34 por día, con paquetes para todo el fin de semana y opciones especiales para participar en encuentros con artistas participantes.

