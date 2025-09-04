Posponen el festival de El Grito en Grant Park por razones de seguridad de la comunidad

Los organizadores de El Grito Chicago anunciaron en un comunicado la postergación del festival de dos días y la ceremonia cívica de este año, originalmente programados para el sábado 13 de septiembre y domingo 14 de septiembre en Grant Park en el centro de Chicago.

Después de una cuidadosa consideración y por recomendación de funcionarios del Estado de Illinois y la Ciudad de Chicago, los organizadores han decidido posponer El Grito Chicago debido a posible actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU y un potencial despliegue de la Guardia Nacional. Dado que el festival se encuentra en el centro de Chicago, los organizadores reconocen que el festival es un objetivo más visible y han determinado que mantener a la comunidad segura debe ser la máxima prioridad.

“Esta fue una decisión dolorosa; sin embargo, con las tensiones políticas elevadas y dada nuestra ubicación en el centro de Chicago, necesitamos mantener segura a nuestra comunidad”, dijo Germán González, organizador de El Grito Chicago, en un comunicado. “Proceder a pesar del consejo que hemos recibido directamente de funcionarios de la ciudad y del estado y potencialmente exponer a nuestra comunidad a convertirse en daño colateral sería irresponsable. Ese es un riesgo que no estamos dispuestos a correr”.

Los organizadores informaron en el sitio web elgritochicago.com que el costo de los boletos ya comprados en ese sitio para el festival le será reembolsado a todos los que los compraron en un plazo de 7 a 10 días hábiles, directamente a la tarjeta o medio de pago usado.

La seguridad y el bienestar de los miembros de la comunidad, asistentes al festival, artistas, vendedores y personal siguen siendo la prioridad inquebrantable de los organizadores. Aunque los organizadores comparten la profunda decepción que esta decisión traerá a los miles que esperan con ansias El Grito Chicago, creen que el aplazamiento es la acción más responsable para garantizar la seguridad de todos.

El Grito Chicago representa mucho más que un festival, es una celebración preciada para todos de la Independencia Mexicana, rica herencia cultural y los vínculos comunitarios vibrantes que unen a las familias e individuos del área de Chicago.

Los organizadores están desconsolados por esta decisión, pero su objetivo siempre ha sido crear un festival comunitario seguro, accesible y familiar, y esperan lograr eso en el futuro.

Aunque la comunidad no se reunirá en Grant Park este mes, los organizadores alientan a todos a seguir celebrando el Día de la Independencia de México de manera segura, respetuosa y responsable, y a apoyar a los negocios mexicanoamericanos en toda la ciudad y el estado. Al comprar y comer en estos establecimientos, la comunidad puede fortalecer conexiones y celebrar juntos la herencia.

Los organizadores dijeron que el festival El Grito Chicago está comprometido a regresarcuando las condiciones lo permitan.