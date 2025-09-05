Desfile de la Independencia de México en La Villita se realizará con “orgullo y poder” como estaba previsto

La Cámara de Comercio de La Villita confirmó que el tradicional Desfile del Día de la Independencia de México en la Calle 26 se llevará a cabo como estaba planeado el domingo 14 de septiembre de 2025, a las 12 pm, bajo el lema “Orgullo y Poder: Nuestra Fuerza, Nuestro Legado”.

El congresista Jesús ‘Chuy’ García será el Gran Mariscal del desfile, que celebra su edición número 54.

El evento, que históricamente atrae a más de 400,000 personas, es una expresión cultural y económica clave para la comunidad latina de Chicago. “En tiempos de incertidumbre, nuestra respuesta como comunidad no es retroceder, sino mantenernos aún más en lo alto”, dijo Jennifer Aguilar, directora ejecutiva de la Cámara en un comunicado. “Por 54 años, este desfile ha sido prueba de nuestra fortaleza económica, resiliencia cultural e inquebrantable compromiso con nuestro legado”.

El congresista García, el primer inmigrante mexicano del Medio Oeste en llegar al Congreso de Estados Unidos, destacó en un comunicado: “Es un honor servir como Gran Mariscal de esta extraordinaria celebración de nuestra cultura y fuerza comunitaria”. El desfile mexicano de la Calle 26 “muestra al mundo lo que representa La Villita: resiliencia, poder económico y orgullo inquebrantable en nuestro legado mexicanoamericano. Como su voz en el Congreso, seguiré siempre luchando por las familias trabajadoras que construyeron esta comunidad. ¡Viva México, viva La Villita!”, dijo el congresista García.

El recorrido del desfile, de 2.5 millas, comenzará en el Arco de La Villita (Calle 26 y avenida Albany) y continuará hacia el este hasta la avenida Kostner. Incluirá carrozas decoradas, mariachis, bailes folclóricos y la participación de organizaciones comunitarias.

La presencia del congresista García como Gran Mariscal refleja el espíritu del lema “Orgullo y Poder”, dijo Aguilar, quien añadió que el evento será televisado localmente por Telemundo y transmitido en línea para quienes prefieran celebrarlo desde casa.

Finalmente, Aguilar hizo un llamado a toda la comunidad: “Invitamos a la gente de todo Illinois a acompañarnos en La Villita. No solo para ver un desfile, también para participar en una declaración de resiliencia. Apoyen nuestros negocios locales, vivan nuestra cultura y únanse para demostrar que el espíritu de nuestra comunidad no será minimizado”.

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust y de la iniciativa Press Forward.