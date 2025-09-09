Organizaciones movilizan recursos de emergencia para proteger a los inmigrantes ante embestida de ICE en Chicago

La anunciada y temida embestida de la Policía de Inmigración (ICE) y otras agencias federales podría haber ya comenzado en Chicago.

Al menos tres personas fueron detenidas por ICE en el suroeste de Chicago el domingo pasado, informó el medio BlockClub Chicago, mientras el Departamento de Seguridad Nacional anunció oficialmente el comienzo de la “Operación Midway Blitz” dirigida a inmigrantes indocumentados en Chicago e Illinois, según un comunicado de prensa del Departamento de Seguridad Interior (DHS) emitido el pasado lunes.

Las operaciones federales de la administración Trump han provocado una respuesta coordinada de organizaciones comunitarias y funcionarios locales que están movilizando recursos de emergencia para proteger a familias inmigrantes e indocumentadas. El alcalde Brandon Johnson criticó la falta de notificación previa del gobierno federal sobre los esfuerzos intensificados.

“No hemos recibido ninguna notificación de ninguna acción migratoria mejorada por parte de la administración Trump”, dijo Johnson en un comunicado. “Estamos preocupados por la posible aplicación de inmigración militarizada sin el debido proceso debido al historial de ICE de detener y deportar a ciudadanos estadounidenses y violar los derechos humanos de cientos de detenidos”.

El comunicado de prensa de DHS describió la operación como dirigida a “los extranjeros ilegales criminales que acudieron en masa a Chicago e Illinois porque sabían que el gobernador Pritzker y sus políticas de santuario los protegerían y les permitirían vagar libremente por las calles estadounidenses”.

Johnson respondió citando el historial problemático de ICE, incluyendo el caso de un niño estadounidense de 4 años con cáncer renal en etapa 4 que fue enviado a Honduras, y más de 500 incidentes documentados de violaciones de derechos humanos en centros de detención desde que Trump asumió el cargo.

La Coalición de Illinois pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR por sus siglas en inglés) ha convertido su línea directa de apoyo familiar en el principal recurso para familias que enfrentan operaciones de ICE. Brandon Lee, director de comunicaciones de ICIRR, dijo que la organización se opone inequívocamente a cualquier plan de desplegar tropas de la Guardia Nacional en Chicago.

“Trump ha atacado a todas nuestras comunidades de diferentes maneras y con diferentes retóricas, pero está envuelto en el mismo conjunto de tácticas, que es la ocupación militarizada y el aumento de la vigilancia en nuestra ciudad y en nuestro estado”, dijo Lee.

La línea directa, 855-435-7693, está disponible para reportar avistamientos sospechosos de ICE o solicitar asistencia debido a detenciones de ICE. ICIRR también está instando a los miembros de la comunidad a mantener documentos en un lugar seguro y tener un plan para cuidar a los niños o notificar a seres queridos en caso de detención.

Los concejales locales están coordinando equipos de respuesta rápida en toda la ciudad. El concejal Byron Sigcho-López del Distrito 25, que incluye el vecindario predominantemente latino de Pilsen, caracterizó las operaciones federales como inconstitucionales e ilegales.

“Esto no se trata de crímenes violentos”, dijo. “Esto no se trata de seguridad pública. Se trata de control. Se trata de distraer a la gente de los crímenes reales”.

Manifestantes marchan en Chicago en contra de los planes del gobierno de Donald Trump de lanzar una embestida de inmigración y enviar la Guardia Nacional a la ciudad. Crédito: AP

Con las celebraciones del Día de la Independencia de México bajo la amenaza de redadas de ICE, Sigcho-López está trabajando para asegurar que los equipos de respuesta rápida estén disponibles para proporcionar adaptaciones especiales, incluyendo opciones virtuales para estudiantes que podrían temer ir a la escuela y trabajar con despensas de alimentos locales para entregar comidas a las familias.

El equipo PUÑO (Pilsen Unidos por Nuestro Orgullo) participa en esfuerzos de “Migra Watch” para monitorear la actividad sospechosa de ICE en el vecindario. El grupo también proporciona información y entrenamiento a los miembros de la comunidad sobre sus derechos y cómo identificar y documentar las acciones de ICE.

El concejal André Vásquez del Distrito 40 describió el despliegue de tropas de la Guardia Nacional y las operaciones masivas de ICE como un descenso hacia el gobierno autoritario y fascista. Vásquez enfatizó la importancia de conocer los recursos disponibles, incluyendo la línea directa de ICIRR y los propios equipos de respuesta rápida del Distrito 40.

“Lo que estamos viendo es cómo nos comunicamos con diferentes redes, es decir, cámaras de comercio para hablar con empresas o los sistemas escolares para asegurarnos de que tenemos todas esas piezas en su lugar”, dijo.

Resurrection Project, que ha servido como administrador comunitario para los vecindarios del suroeste de Chicago durante más de 30 años, ahora está proporcionando recursos como entrenamiento de derechos constitucionales, un Programa de Navegadores Comunitarios y una línea directa para reportar actividad de ICE.

Tovia Siegel, directora de organización para la justicia de inmigrantes en Resurrection Project, describió la operación federal como “un ataque directo a los inmigrantes, a sus familias, a sus comunidades”.

“El propósito de esto es infundir miedo y caos”, dijo. “Es separar familias. Absolutamente no es hacer que Chicago sea más seguro, como afirma el presidente”.

Los entrenamientos de Resurrection Project incluyen el derecho a permanecer en silencio en las interacciones con las fuerzas del orden, el derecho a no permitir la entrada a su propiedad sin una orden judicial debidamente firmada, y el derecho a pedir y hablar con un abogado y hacer una llamada telefónica si son detenidos.

La organización también proporciona un formulario en línea para individuos con seres queridos detenidos por ICE, conectándolos con abogados para procedimientos de deportación.

El activista veterano Andy Thayer, quien ha estado organizando en Chicago durante casi 50 años, dijo que las personas con privilegio, especialmente los aliados blancos, deben estar presentes en cualquier evento del Día de la Independencia de México, siguiendo el liderazgo de organizadores latinos y afroamericanos y documentando cualquier acción ilegal de agentes federales.

“Necesitamos escuchar a las personas que enfrentan las amenazas de deportación, las personas que ya enfrentan exceso de vigilancia policial y que probablemente van a recibir una acentuación ridículamente enorme de eso”, dijo Thayer.

Los recursos adicionales incluyen el sitio web de la ciudad Chicago.gov/KYR para información sobre derechos e ILImmigrationInfo.org para recursos en línea de la comunidad inmigrante. Las familias que necesiten asistencia inmediata pueden contactar la línea directa de apoyo familiar de ICIRR o visitar organizaciones comunitarias locales para entrenamientos sobre conocer sus derechos y referencias legales.

Además: Conoce tus derechos en caso de redadas de inmigración en Chicago.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust y de la iniciativa Press Forward.