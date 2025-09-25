Líder de la Federación de Maestros de Illinois denuncia que ICE intensifica presencia en torno a escuelas del área de Chicago

En las últimas semanas, familias inmigrantes y educadores del área de Chicago han levantado alarmas sobre las operaciones de la Policía de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cerca de escuelas. Los reportes de redadas en Franklin Park, Berwyn, Elgin y otras comunidades de los suburbios del oeste han dejado a muchos padres con miedo y a los estudiantes con dificultades para concentrarse en clase.

Según la agencia AP, casi 550 personas han sido arrestadas en la región de Chicago en los últimos meses como parte de un esfuerzo de aplicación de la ley que, según funcionarios locales, ha tenido como blanco a vecindarios inmigrantes y, cada vez más, a áreas sensibles como las escuelas. Defensores señalan que esto ocurre después de que el gobierno federal descartó la política de “lugares sensibles”, que durante años desalentaba detenciones y redadas en escuelas, hospitales y lugares de culto.

Para entender mejor el impacto de estas redadas en educadores, estudiantes y familias, La Raza habló con Dan Montgomery, presidente de la Federación de Maestros de Illinois (IFT), que representa a más de 100,000 maestros y profesionales de la educación en todo el estado.

(Esta entrevista ha sido editada por claridad y brevedad).

¿Qué ha escuchado de los maestros o del personal sobre la presencia de ICE cerca de las escuelas?

Pues, ahora está bastante extendido, especialmente en los suburbios del oeste, aunque no solo allí. Hemos recibido reportes de Schaumburg, Berwyn, Waukegan, Franklin Park, Elgin… en realidad, de muchas comunidades, en su mayoría al oeste de la ciudad. Y no son solo rumores: hemos recibido reportes verificados de vehículos blindados estacionados en los estacionamientos de las escuelas.

La semana pasada, ICE parecía intensificar las cosas, programando sus acciones durante las horas de entrada y salida de la escuela. Eso parece una estrategia intencional para atacar a los padres cuando están más vulnerables. El efecto es trágico y completamente evitable. Trágico porque los niños son los que quedan atrapados en medio de todo. Se les está infligiendo angustia emocional cuando lo único que quieren es ir a la escuela.

¿Cómo ha afectado esto al ambiente escolar y a la sensación de seguridad de los estudiantes?

Nuestra posición es clara: si ICE tiene razones legítimas, si tiene una orden judicial real para arrestar a alguien, eso nunca debería suceder cerca de las escuelas. Desafortunadamente, esta administración eliminó una política que existía desde hace años, bajo gobiernos republicanos y demócratas: la política de lugares sensibles. Esa política reconocía que escuelas, hospitales y casas de culto estaban fuera del alcance de las redadas. Era humana, racional y ampliamente apoyada. Tirarla por la ventana de manera unilateral es desagradable e inaceptable, y ningún estadounidense debería tolerarlo.

Vemos los efectos todos los días. Hay un trauma real en estos niños. Como decimos, no se puede aprender si tienes miedo. No se puede aprender si estás ansioso o con dolor de estómago, preguntándote si tus padres estarán allí cuando regreses de la escuela. Necesitamos frenar esta actividad. Las escuelas deben ser lugares seguros.

¿Las familias inmigrantes están compartiendo preocupaciones específicas con los maestros o el personal? ¿Cómo están respondiendo las escuelas?

Sí. Tenemos miembros realmente angustiados: maestros, paraprofesionales, educadores. Ellos enseñan a estos niños, y sus familias son parte de la comunidad.

Hay un niño de seis años en Franklin Park, estudiante en la escuela allí, que ya no tiene padre porque fue asesinado por ICE. Eso es muy traumático, y también lo es para nuestros miembros. Estamos ofreciendo consejería en línea gratuita para ellos, consejería psicoemocional, terapia, para poder enfrentar este tipo de trauma.

Estamos haciendo mucho entrenamiento de “conozca sus derechos” para nuestros miembros, y tratamos de alentar a los distritos escolares a que lo hagan también y compartan la información adecuada con sus comunidades. Desafortunadamente, muchos distritos han sido lentos, o han dicho: “Bueno, compartimos una carta de la junta estatal el año pasado”. Y tenemos que responder: cada año llegan nuevas familias y esto es una emergencia ahora mismo.

Me alivia decir que incluso esta semana hemos visto a más distritos escolares comenzar a compartir más información. Nosotros mismos estamos haciendo entrenamientos sobre derechos a través de seminarios web y hemos enviado mucha información para que nuestros miembros sepan. Y creo que esto es cierto también en la sociedad en general: ¿qué les estamos enseñando? Les estamos enseñando derechos civiles. Estos son sus derechos constitucionales, sus derechos civiles, como cualquier persona en este país. Y eso es útil.

Ha habido protestas en Broadview. Queremos asegurarnos de que si la gente protesta, se haga de manera pacífica. La era de los derechos civiles nos mostró que la protesta más efectiva contra este tipo de acción policial y militar fue pacífica: en los años 60, era Bull Connor con perros pastores alemanes y mangueras. Ahora es equipo militar completo, soldados enmascarados y no identificados en las calles de Estados Unidos, con armas, usando balas de goma y gas lacrimógeno contra ciudadanos estadounidenses.

Es muy perturbador. Y debe terminar.

Miembros de la Federación de Maestros de Illinois (IFT) durante una protesta laboral. (Cortesía IFT) Crédito: Cortesía

¿Qué pasos debería tomar el estado para garantizar que los estudiantes en todo Illinois se sientan protegidos?

El estado aprobó la Ley de Escuelas Seguras para Todos, que apoyamos y creemos que ha sido útil. Lo que hemos visto como la mejor protección, o respuesta, es que la gente conozca sus derechos. No lo resuelve todo, pero te ayuda a sentirte más seguro y un poco menos asustado.

Los distritos escolares saben que ICE no puede entrar en ningún edificio escolar a menos que tenga una orden judicial. En el primer mandato de Trump, esa era una pregunta real: ¿puede ICE entrar a una escuela? Y afortunadamente tuvimos administradores que dijeron: “No, no puede entrar sin una orden judicial firmada”. No he escuchado de eso últimamente, pero sí sucedió en el pasado. Que la gente conozca sus derechos y que los distritos escolares los compartan con la comunidad es realmente importante.

La gente ahora está muy atenta. Están reportando a través de aplicaciones: “ICE está en la escuela o en esta comunidad” o notando autos sin identificación rondando las escuelas. Y a veces ICE se va si hay una respuesta comunitaria fuerte. Para mí, la manera en que ICE se comporta es como un depredador: busca debilidad, y si parece demasiado problema, se retira.

Así que tenemos que causar “buenos problemas”. Eso significa estar presentes, tener a la comunidad allí, gente con sus teléfonos. Algunos llevan silbatos y pensamos repartir silbatos también, porque realmente se trata de llamar la atención sobre lo que está pasando.

Como dicen, el mejor desinfectante es la luz del sol. Tenemos que iluminar el enorme poder del gobierno federal, que creemos está actuando en contra de los derechos civiles básicos en este país, contra ciudadanos y también contra otras personas que están aquí.

¿Hay algo más que le gustaría compartir con nuestra audiencia?

Llamamos al gobierno federal a detener esta táctica. Es dañina para los niños.

Este gobierno bajo Trump parece empeñado en dañar a los niños y destruir la educación. Así es como lo veo. Quieren recortar fondos, eliminar el Departamento de Educación. Hemos tenido que demandarlos en los tribunales por miles de millones, y ganamos. Ganamos miles de millones de dólares que el Congreso ya había asignado a las escuelas de este país para programas como educación especial, almuerzos gratuitos y de precio reducido, y otros programas del Título I.

Esta administración no quiere ayudar a sus ciudadanos. Simplemente no lo hace. Y está dañando a los niños de este país que intentan aprender. En eso debemos enfocarnos.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust y de la iniciativa Press Forward.Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.