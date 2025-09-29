Alertan que ICE busca en albergues de desamparados en Chicago a inmigrantes para deportar

Activistas por los derechos de los inmigrantes, legisladores locales y estatales de Illinois alertaron que ICE ha invadido albergues para personas sin hogar en un nuevo capítulo de las redadas en busca de inmigrantes indocumentados.

La Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (ICIRR) informó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) detuvieron y liberaron a por lo menos dos personas que se encontraban fuera de un albergue ubicado en el vecindario de North Park.

El edificio fue un centro de entrenamiento de la reserva del Cuerpo de Marines de EEUU, pero fue adquirido por la ciudad en 2023 para transformarlo en un albergue para solicitantes de asilo y ahora asiste a personas sin hogar en Chicago.

Los activistas afirmaron que atacar los albergues es una nueva táctica que inmigración está utilizando para arrestar personas sospechosas de no tener papeles en regla.

“Esto es inapropiado, repugnante e inaceptable”, dijo el senador estatal demócrata Ram Villivalam.

“Estamos enfrentados a un régimen autoritario que actúa como los supremacistas blancos”, agregó la concejal Rossana Rodríguez Sánchez, del Distrito 33 de Chicago donde se encuentra el refugio allanado por los federales.

Las operaciones en Illinois van más allá de lo anunciado por el presidente Donald Trump en su plan de deportaciones masivas, e incluyen arrestos arbitrarios y detenciones sin el debido proceso, señalan los activistas.

En una carta dirigida a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y divulgada este miércoles, los legisladores demócratas que representan a Illinois en el Congreso, cuestionan las “tácticas de estilo militar” de los agentes de ICE y solicitan una respuesta definitiva sobre cuántos arrestos se han realizado desde que las autoridades federales anunciaron el lanzamiento de la ‘Operación Midway Blitz’, el 8 de septiembre.

“Como hemos visto, el DHS no se está centrando en los ‘peores de los peores’, como se afirma, sino que ha arrestado principalmente a inmigrantes trabajadores sin antecedentes penales”, señala.

Los legisladores instan a que el DHS “ponga fin a sus peligrosas operaciones en Illinois y brinde a nuestros residentes transparencia sobre estas operaciones”.

La administración ha identificado a docenas de inmigrantes que han sido detenidos, junto con algunos arrestados en otros estados. Sin embargo, la magnitud total de la operación sigue sin estar clara, y los funcionarios federales de inmigración no han proporcionado un recuento completo de los arrestos.

La carta afirma que a los miembros del Congreso se les ha negado la supervisión de las instalaciones utilizadas por ICE en sus operaciones, y los legisladores critican el uso de tácticas de estilo militar para derribar puertas, “con poca transparencia sobre el fundamento de dichas redadas”.

También se indaga sobre arrestos en iglesias, escuelas, centros de salud y negocios, que eran consideraban “lugares sensibles” y fuera del alcance de los agentes de inmigración.

“Les instamos a abandonar sus operaciones imprudentes en Illinois, a brindar la transparencia tan necesaria y a colaborar con los líderes locales en iniciativas que realmente mejoren la seguridad comunitaria”, escribieron.