Mike Madigan entra en prisión para cumplir condena por corrupción

Mike Madigan, quien fue un poderoso y longevo presidente de la Cámara de Representantes de Illinois, se entregó hoy a las autoridades en Morgantown, West Virginia, para iniciar su condena de siete años y medio de prisión por haber sido encontrado culpable, el pasado febrero, de cargos de soborno, conspiración y fraude electrónico.

Un juez federal del distrito norte de Illinois le negó su petición de permanecer en libertad mientras se procesa la apelación a su condena.

La prisión en Morgantown, en West Virginia, es una institución de mínima seguridad y se espera que el mas poderoso demócrata en la historia reciente de Illinois tendrá que servir el 85% de su condena antes de poder salir en libertad bajo palabra.

En un juicio con revelaciones escandalosas, que involucró al exconcejal hispano Danny Solís, se encontró culpable a Madigan, de 83 años, de usar sus influencias políticas para introducir y pasar legislación a favor de la compañía de electricidad Commonwealth Edison.

A cambio de ello, se detalló en el juicio, Madigan, residente de Chicago, recibió de esa empresa favores o regalos, trabajos y contratos a su firma de abogados.

Aparte de la condena de siete años y medio de prisión, el juez federal John Robert Blakey multó a Madigan con la cantidad de $2.5 millones de dólares en restitución por el caso de corrupción.

Madigan, quien tiene el honor de haber servido como presidente de la Cámara de Representantes en Springfield por más tiempo que cualquier otro político, es un abogado por profesión.

El exconcejal Soliz, nacido en Nuevo León, México, y quien durante años lideró el Distrito 25 de la ciudad fungió como colaborador encubierto del FBI para filmar y grabar a Madigan en conversaciones.

Estas grabaciones jugaron un papel clave como evidencia que convenció al jurado de las conexiones extensas que tenía Madigan con los ejecutivos de ComEd.

Solís, quien fue designado concejal por el entonces alcalde Richard M. Daley, aceptó cooperar con los agentes del FBI después que a Solís mismo lo acusaron de aceptar “mordidas” a cambio de favores con la zonificación de varios proyectos, algunos de ellos en el barrio chino.

Madigan buscaba poder permanecer en libertad ya que su esposa está enferma, pero un juez no le concedió esa opción.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust y de la iniciativa Press Forward.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.