Casi dos millones de personas en Illinois podrían perder ayuda alimentaria el 1 de noviembre

Casi 2 millones de residentes de Illinois podrían perder acceso a la asistencia alimentaria el próximo 1 de noviembre si continúa el cierre del gobierno federal, anunció el pasado jueves el Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS, por sus siglas en inglés).

Según una notificación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los estados no recibirán financiamiento para los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) correspondientes a noviembre, a menos que la administración Trump y los republicanos en el Congreso lleguen a un acuerdo para reabrir el gobierno federal. El cierre, que ya entra en su tercera semana, ha detenido la financiación de varios programas federales, incluido SNAP (conocido como cupones de comida), que brinda apoyo alimentario a millones de familias de bajos ingresos en todo el país.

Illinois distribuye más de $350 millones de dólares en beneficios de SNAP cada mes, sirviendo a alrededor de un millón de hogares en todo el estado. Funcionarios del IDHS indicaron que el estado no cuenta con la capacidad presupuestaria para cubrir esos beneficios si los fondos federales se retienen.

Sin embargo, si los republicanos en el Congreso y la administración Trump reabren el gobierno y aprueban un proyecto de presupuesto que incluya las asignaciones para SNAP antes del 1 de noviembre, el Estado de Illinois espera que la cobertura continúe sin interrupciones, informó el IDHS.

“SNAP es un programa probado y de eficacia comprobada, uno que protege a los niños y las familias del hambre”, dijo Dulce M. Quintero, secretaria del IDHS. “El gobierno federal debe garantizar que las familias reciban sus beneficios el 1 de noviembre para que sus medios de vida no se vean afectados”.

Aproximadamente el 37% de los hogares beneficiarios de SNAP en Illinois incluyen adultos mayores, el 45% tienen niños y el 44% incluyen a una persona con discapacidad. El beneficio mensual promedio por hogar es de unos $370 dólares.

Rob Karr, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Comerciantes Minoristas de Illinois, advirtió que la posible interrupción de fondos también podría perjudicar a los negocios locales.

“Con los supermercados de muchas comunidades ya luchando por mantenerse abiertos, la eliminación de este apoyo vital pone en riesgo el acceso de comunidades enteras a alimentos frescos y saludables”, señaló Karr.

Funcionarios del IDHS indicaron que continuarán informando a los beneficiarios a través del sitio web de la agencia, alertas por mensaje de texto y avisos por correo mientras evoluciona la situación.

