Trump pide a la Corte Suprema que le permita desplegar la Guardia Nacional en Chicago

El gobierno de Donald Trump reaccionó a las decisiones de jueces que han frenado el despliegue de la Guardia Nacional en Illinois y recurrió a la Corte Suprema este viernes al presentar una solicitud de emergencia que le permita implementar su estrategia de militarización en el área de Chicago.

“Este Tribunal debería suspender en su totalidad la orden judicial del tribunal de distrito del 9 de octubre. La orden judicial vulnera indebidamente la autoridad del presidente y pone en peligro innecesariamente al personal y la propiedad federales”, escribió D. John Sauer, procurador general en la solicitud de la administración a los jueces.

La jueza federal April M. Perry bloqueó temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional en Illinois, ordenado por la Administración Trump para blindar las redadas migratorias en dicho estado. Y, esta semana, una corte de apelaciones ratificó ese bloqueo.

“No he encontrado ninguna evidencia creíble de que exista peligro de rebelión en el estado de Illinois”, señaló la magistrada el jueves.

De hecho, dictaminó que el despliegue de tropas de la administración Trump en Chicago violó las enmiendas 10 y 14, así como la Ley Posse Comitatus de casi 150 años de antigüedad.

Desde hace varias semanas, el presidente Donald Trump ha intentado desplegar efectivos de la Guardia Nacional a Chicago bajo el argumento de que presuntamente los índices delictivos y la violencia ha rebasado a la capacidad de las autoridades locales para hacerle a ambos problemas poniendo en riesgo a la seguridad de la ciudadanía.

Sin embargo, Brandon Johnson, alcalde demócrata de Chicago, ha descartado que tal señalamiento resulte válido e incluso se apoya en cifras donde se demuestra lo contrario. El gobernador de Illinois, JB Pritzker, también ha rechazado la noción de militarizar Chicago y otras partes del estado, pretensión que ha considerado injustificada e ilegal. Los gobiernos de Chicago e Illinois presentaron la demanda inicial contra el despliegue de la Guardia Nacional que, tras fallos que bloquearon el despliegue militar, llegó ahora a la Corte Suprema.

Militares de la Guardia Nacional de Texas ya se encuentran en Illinois, en una instalación en el suburbio de Elwood, al suroeste de Chicago. Pero no han podido ser desplegados a causa de los frenos judiciales que el gobierno de Trump pretende que sean anulados con su solicitud a la Corte Suprema.

