Piden ayuda para hallar a menor hispano reportado desaparecido en el oeste de Chicago

Un menor de 13 años fue reportado desaparecido luego de haber sido visto por última vez en el área del bloque 3700 de West Ohio Street, en la ciudad de Chicago.

El menor, identificado como Emildani Martínez, es de origen hispano. Su desaparición fue registrada por el Departamento de Policía de Chicago el 3 de noviembre de 2025.

De acuerdo con el reporte oficial, Emildani mide aproximadamente 5 pies con 3 pulgadas de estatura y pesa alrededor de 130 libras. Tiene ojos de color marrón, cabello negro y tez morena.

El adolescente fue visto por última vez el 16 de octubre de 2025, y desde entonces se desconoce su paradero.

Las autoridades solicitan la colaboración de la comunidad para ayudar a encontrar a Emildani. Si alguien tiene información sobre su ubicación, se pide comunicarse con la División de Detectives de SVU del Área 4 del Departamento de Policía de Chicago al teléfono 312-746-8251.

—–

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

Nota: Esta información proviene de un reporte oficial del Departamento de Policía de Chicago (CPD) recibido por este medio. El contenido se difunde con fines informativos y de interés público. La información y la fotografía en este artículo provienen del reporte de CPD respectivo y es posible que la información en esta nota haya cambiado después del momento de su publicación. Este artículo fue redactado con ayuda de sistemas de inteligencia artificial siguiendo instrucciones editoriales predefinidas por un editor humano, considerando exclusivamente el contenido del reporte original, y fue sometido a estricta revisión y verificación por parte de un editor humano antes de su publicación.