Activistas de Chicago exigen evitar un conflicto armado contra Venezuela

Alarmados por la matanza de docenas de personas navegando en botes pequeños en aguas del Mar Caribe frente a Venezuela realizada por fuerzas armadas de Estados Unidos, activistas en Chicago salieron el martes 4 de noviembre a protestar contra un posible conflicto armado de Estados Unidos con Venezuela.

Los activistas fueron resolutos en proclamar un “No a la guerra contra Venezuela”.

Los activistas de la ciudad llamaron, durante una protesta en el centro cerca de las oficinas de los senadores federales Dick Durbin y Tammy Duckworth, a un cese completo a la violencia de Estados Unidos contra Venezuela.

La protesta se llevó a cabo en el 230 S. Dearborn en el centro de Chicago.

“Mientras Trump continua con su ‘guerra’ en Chicago, nosotros no podemos ignorar la matanza de docenas de gente navegando en botes pequeños cercas de las costas de Venezuela y Colombia y sus amenazas de una más grande y amplia agresión en Latino América”, dijo Marcia Bernstein, del grupo Chicago Area Peace Action.

“Sus reclamos de hacer esto para ‘detener las drogas’ son pura fantasía”, dijo Bernstein, “Él ha producido cero evidencias además ejecuciones estar judiciales son una violación de leyes internacionales y de los Estados Unidos, aun así, el continúa matando, matando, matando y matando con cero de oposición efectiva del Congreso”.

El gobierno de Trump ha justificado la destrucción de esas lanchas y la muerte de sus ocupantes con el argumento de que esas embarcaciones transportaban drogas y de que los narcotraficantes han sido declarados organizaciones terroristas. Pero no se ha mostrado evidencia de que en efecto esas lanchas y quienes los ocuparan estuvieran realizando actividades de narcotráfico.

Otro activista, de origen hispano, dijo que, en este conflicto, Estados Unidos está actuando como juez y ejecutor a la vez sin rendir cuentas a los votantes de este país.

“Estados Unidos cuando alega que castiga a otros gobiernos, hace alarde de que están supuestamente violando el orden basado en las leyes, pero aparentemente ninguna ley aplica al país cuando se convierte en juez, ejecutor en aguas internacionales, en vez de capturar y llevar a una corte a los supuestos violadores de la ley”, dijo Luis Arévalo, del Consejo de Resistencia en Defensa del Inmigrante.

Arévalo insistió de que el público debe rechazar una nueva guerra y que la administración Trump debería en su lugar resolver los problemas de este país como el cierre del gobierno, los precios altos de comida, resolver la inflación y dejar de criminalizar y detener a los inmigrantes.

La protesta fue auspiciada por las organizaciones: Chicago Committee Against War & Racism, ALBA Chicago Solidarity, Alma Izote, Anti-War Committee Chicago, Ceiba Colectivo, Chicago Area Peace Action, Chicago Cuba Coalition, Chicago Religious Leadership Network on Latin America, Clan na Gael – Illinois, Consejo de Resistencia en Defensa del Inmigrante, Fox Valley Citizens for Peace and Justice, Freedom Road Socialist Organization – Chicago, Friends of Irish Freedom – Illinois, Party for Socialism and Liberation, y Solidarity Now!.

