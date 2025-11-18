Acusan de homicidio a hombre que mató a trabajadora guatemalteca en Indiana

Un hombre de Indiana de 62 años fue acusado este lunes 17 de noviembre de homicidio voluntario en la muerte de la guatemalteca María Florinda Ríos Pérez el pasado 5 de noviembre en Indiana.

El procurador del Condado Boone, Kent Eastwood, acusó a Curt Andersen, de Whitestown, Indiana, y le impuso ese cargo.

Ríos Pérez, quien trabajaba limpiando casas, se equivocó de dirección y fue por error a la casa de Andersen, quien disparó una vez a través de la puerta matando a Ríos Pérez de un tiro en la cabeza.

Eastwood dijo que Andersen no estaba protegido por la ley de Indiana llamada ‘Stand Your Ground’ y lo hizo responsable de su ato.

Esa ley protege a una persona que esta defendiendo a su hogar, pero en este caso, según el reporte policiaco, Ríos Pérez no invadió la casa de Andersen.

De ser encontrado culpable después de un juicio, Andersen podría enfrentar hasta 30 años de prisión.

Apenas hace unos días, amigos y familiares de Ríos Pérez exigieron justicia en este caso que conmocionó a muchos.

María Florinda Ríos Pérez, de 32 años, dejó a cuatro hijas, la mayor de 17 años y la menor de apenas 11 meses, y a su esposo.

Cerca de 100 personas se congregaron frente a la Oficina del Procurador del Condado Boone, en Indiana, clamando “Justicia para María”.

También dijeron que “Sin justicia, no habrá paz”.

María Florinda Ríos Pérez acudió a las 6:49 am del 5 de noviembre de 2025 a una dirección equivocada en el poblado de Whitestown, Indiana, donde ella pensaba que tenía una cita para limpiar una casa.

Ella estaba en compañía de su esposo, Mauricio Velázquez, se informó.

Aparentemente, la mujer guatemalteca tenía las llaves en la mano cuando un disparo del interior de la puerta la impactó en la cabeza.

Velázquez dijo que él alcanzó a cachar a su esposa en sus brazos.

Al llegar la policía se determinó que la trabajadora estaba muerta.

Un reporte de la Policía Metropolitana de Whitestown indico que“los datos recopilados no apoyan que ocurrió una intrusión en la residencia”.

La policía de Whitestown, que incluye la subdivisión Heritage donde ocurrió el incidente, prometió hacer una detallada investigación.

Inicialmente no se había dado a conocer la identidad del hombre que disparo desde el interior de su casa.

La policía dijo, en su reporte, que aparentemente Ríos Pérez y su esposo se “equivocaron” de residencia, la cual tenían acordado limpiar.

“Nosotros estamos trabajando con la Oficina del Procurador del Condado Boone para asegurar que cada aspecto de este caso sea manejado con cuidado y diligencia”, agregó el reporte de la policía.

El incidente, que ha conmocionado a muchos, ocurrió el miércoles 5 de noviembre 2025.

Las leyes del estado de Indiana permiten el uso de fuerza letal si es para prevenir una herida o prevenir una felonía, según el código legal del estado.

La Oficina del Procurador del Condado Boone dio a conocer a la prensa que esta revisando los datos del caso.

Wilmer Muñoz, primo de la víctima, se preguntó ante la prensa el pasado lunes por qué no el atacante no trató de inmovilizar a Ríos Pérez en vez de dispararle.

“La única cosa que la familia está demandando es por justicia para el cobarde, porque el cobarde es uno de los peores tipos de gente que pueden existir”, dijo Muñoz al canal de televisión NBC.

Por su parte Velázquez, esposo de Ríos Pérez, le dijo al diario Indianápolis Star que ella aun no usaba las llaves cuando él escuchó el disparo. Al ser impactada, ella soltó las llaves y mientras ella caía él alcanzó a sostenerla en sus brazos.

Unas 2,000 personas han firmado una petición en el sitio web change.org exigiendo justicia y transparencia en el caso.

