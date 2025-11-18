Comunidad de Wheaton se opone al uso de drones en labores de seguridad pública

El plan para utilizar drones en labores de seguridad pública en el Condado DuPage, en el área metropolitana de Chicago, enfrentó protestas de activistas y habitantes pero dio un paso adelante luego de que el gobierno de esa localidad aprobó la compra de ese sistema.

Miembros hispanos del Centro de Trabajadores Casa DuPage protestaron en días recientes frente al edificio del Condado DuPage, en Wheaton, Illinois, contra la compra de un sistema de drones aéreos para supuestamente vigilar a la población.

Los activistas se oponen a que la oficina del alguacil del condado, James Mendrick, adquiera ese sistema, por temores de que ese sistema pueda ser usado también por la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE).

Cristóbal Cavazos, del Centro de Trabajadores Casa DuPage, dijo que “denunciamos esta inmoral práctica de sobrevolar nuestra comunidad con drones, probablemente en colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional, en un momento en que el ICE realiza redadas por todo el condado, deteniendo a jardineros, trabajadores de restaurantes, obreros de la construcción, techadores y otros trabajadores esenciales no delincuentes de nuestra zona”.

La aprobación de la compra de dicho sistema de drones se pospuso el mes pasado pero fue finalmente concedida la semana pasada por la junta de supervisores, aunque tres de ellos votaron en contra.

Cavazos, activista del área de Wheaton, dijo que entre los grupos que se oponen a dicha compra figura la Red de Respuesta Rápida de la Patrulla Popular, la cual monitorea cualquier actividad de los agentes de ICE en esta zona suburbana.

Cavazos agregó que a pesar de que el crimen en el Condado de DuPage ha disminuido un 12% en la última década, Mendrick insiste en que dichos drones pueden ser usados para la seguridad pública.

Cavazos dijo a la prensa que los residentes hispanos del área temen que Mendrick, de tendencia republicana, pueda usar tal equipo aéreo no tripulado para colaborar con los agentes de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE).

El Condado de DuPage tiene una ley de confianza (Trust Act) que no permite a las autoridades del orden público colaborar o cooperar con los agentes federales de ICE ni la Patrulla Fronteriza.

En ese contexto, un grupo llamado Subcomité de Vigilancia Municipal de Casa DuPage envió una declaración a la prensa, en el que indicó: “Ha habido una falta de transparencia por parte del alguacil Mendrick con respecto a este dron, principalmente por la poco clara y siniestra ‘retención de datos’ que se llevará a cabo con los drones durante un período de 45 días”.

Dicho subcomité agrega: “¿Qué datos se retendrán y quién los retendrá? Esto es un abuso de poder gubernamental con una dosis importante de vigilancia al estilo del Big Brother. Además, recordamos que el alguacil Mendrick hizo campaña en DuPage en 2018 con un programa de extrema derecha para ‘combatir la inmigración ilegal’… La Junta del Condado y toda la comunidad deben recordarle a Mendrick que es un alguacil local y que no le corresponde realizar trabajo relacionado con ICE ni con ninguna otra agencia federal de inmigración”.

Sarah Franklin Serby, de la Red de Patrulla Popular de Casa DuPage, con más de 350 miembros, dijo a la prensa que en muchos espacios públicos, la gente y ciudadanos ya son vigilados.

“Las fuerzas del orden ya tienen acceso a videovigilancia en casi todos los espacios públicos mediante sistemas de cámaras permanentes en propiedades municipales, cámaras Flock en cada intersección importante, negocios, cámaras Ring y furgonetas con cámaras de vigilancia temporales con las conocidas luces azules intermitentes”, dijo Serby.

“Nuestro Alguacil del Condado de DuPage, que también se postula para gobernador, nos pide que paguemos un dron de $67,000 dólares para espiar aún más a los residentes con escasa supervisión… No quiero que este aspirante a Bovino [el jefe de la Patrulla Fronteriza al frente de las redadas en Chicago] ni ningún futuro alguacil de DuPage tenga acceso a esta tecnología. La policía tiene cámaras de sobra y no necesita más”, dijo Serby.

Aunque la compra del sistema de drones fue aprobada, la decisión de los supervisores del Condado DuPage incluye que sea un grupo independiente, y no el alguacil, quien supervise su operación.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

Este artículo fue publicado originalmente en LatidoBeat, una coalición de organizaciones locales líderes de noticias en español, unidas para difundir la rica diversidad de las voces latinas a lo largo de Estados Unidos. Actualmente incluye a La Opinión (Los Ángeles), El Diario (New York), La Raza (Chicago), La Prensa de Houston, La Prensa de Orlando, El Comercio de Colorado y La Noticia (Charlotte). Lee más noticias en LatidoBeat. Síguenos en Facebook, Linkedin e Instagram.